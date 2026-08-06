С игроками НБА: сборная Украины объявила состав на матчи квалификации ЧМ-2027

Тренерский штаб мужской сборной Украины по баскетболу объявил расширенный состав на первые поединки второго группового этапа квалификации чемпионата мира-2027. В конце августа "сине-желтые" сыграют против национальных команд Греции и Черногории.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ) .

Расширенный состав сборной Украины

В лагерь национальной команды вызвано 16 баскетболистов, среди которых представители НБА, европейских чемпионатов и студенческой лиги NCAA:

Защитники: Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Денис Лукашов ("Ригас Зелли", Латвия), Егор Сушкин ("Киев-Баскет"), Илья Тыртишник ("Catarzano", Италия), Максим Шульга ("Бостон Селтикс", НБА), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", НБА).

Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Денис Лукашов ("Ригас Зелли", Латвия), Егор Сушкин ("Киев-Баскет"), Илья Тыртишник ("Catarzano", Италия), Максим Шульга ("Бостон Селтикс", НБА), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", НБА). Форварды: Иван Ткаченко ("Задар", Хорватия), Александр Кобзистый (Университет Орегона, NCAA), Андрей Войналович ("Таураге", Литва), Артем Ковалев ("Янки Арк", Тайвань), Вячеслав Бобров ("Динамо", Румыния), Даниил Шелест ("Овьедо", Испания).

Иван Ткаченко ("Задар", Хорватия), Александр Кобзистый (Университет Орегона, NCAA), Андрей Войналович ("Таураге", Литва), Артем Ковалев ("Янки Арк", Тайвань), Вячеслав Бобров ("Динамо", Румыния), Даниил Шелест ("Овьедо", Испания). Центр: Ростислав Новицкий ("ВЭФ", Латвия), Максим Кличко (Университет Восточной Каролины, NCAA), Дмитрий Скапинцев ("Лейма Корунья", Испания), Алексей Лень ("Реал", Испания).

Так выглядит расширенный состав нашей сборной на августовские матчи (Источник - ФБУ)

Подготовка, кадровые новости и турнирное состояние

Сборная начнет учебно-тренировочный сбор 14 августа в Латвии. В рамках подготовки украинцы сыграют два спарринга: 20 августа против команды Университета Аризоны в Кедайняе и 23 августа против сборной Латвии в Риге.

Главный тренер Айнарс Багатскис прокомментировал состояние кадровой обоймы. По его словам, Максим Шульга подтвердил готовность выступать за национальную команду. Также после тяжелой травмы восстановился Ростислав Новицкий.

На данный момент есть сомнения в отношении Лёня - Алексей стремится сыграть, однако до сих пор проходит реабилитацию после травмы ноги, полученной в мае. Окончательное решение будет принято перед сбором. Точно из-за травм и восстановления матчи пропустят Иссуф Санон, Богдан Близнюк и Александр Липовой.

Матчи отбора

Первый официальный матч второго раунда Украина проведет 28 августа в Риге против Греции (поединок будет номинально домашним), а 31 августа приедет в гости в Черногорию.

Наша сборная стартует в новом раунде квалификации на втором месте группы I с балансом 4-2. Три лучших команды группы выйдут на ЧМ-2027 в Катаре.