С игроками НБА: сборная Украины объявила состав на матчи квалификации ЧМ-2027

Тренерский штаб мужской сборной Украины по баскетболу объявил расширенный состав на первые поединки второго группового этапа квалификации чемпионата мира-2027. В конце августа "сине-желтые" сыграют против национальных команд Греции и Черногории.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ).
В лагерь национальной команды вызвано 16 баскетболистов, среди которых представители НБА, европейских чемпионатов и студенческой лиги NCAA:
Так выглядит расширенный состав нашей сборной на августовские матчи (Источник - ФБУ)
Сборная начнет учебно-тренировочный сбор 14 августа в Латвии. В рамках подготовки украинцы сыграют два спарринга: 20 августа против команды Университета Аризоны в Кедайняе и 23 августа против сборной Латвии в Риге.
Главный тренер Айнарс Багатскис прокомментировал состояние кадровой обоймы. По его словам, Максим Шульга подтвердил готовность выступать за национальную команду. Также после тяжелой травмы восстановился Ростислав Новицкий.
На данный момент есть сомнения в отношении Лёня - Алексей стремится сыграть, однако до сих пор проходит реабилитацию после травмы ноги, полученной в мае. Окончательное решение будет принято перед сбором. Точно из-за травм и восстановления матчи пропустят Иссуф Санон, Богдан Близнюк и Александр Липовой.
Первый официальный матч второго раунда Украина проведет 28 августа в Риге против Греции (поединок будет номинально домашним), а 31 августа приедет в гости в Черногорию.
Наша сборная стартует в новом раунде квалификации на втором месте группы I с балансом 4-2. Три лучших команды группы выйдут на ЧМ-2027 в Катаре.
Ранее мы сообщали, что сборная Греции определилась с подготовкой к отбору на ЧМ-2027.