Громкая развязка: "Динамо" победило "Зарю" благодаря голам на последних минутах

Украинская Премьер-лига. 7 тур

"Заря" - "Динамо" - 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: Бражко, 83, Пономаренко, 86.

Течение матча

В первом тайме преимущество было в целом за "Динамо" – однако самый опасный момент создали именно номинальные хозяева. Попара попал в перекладину и стойку ворот Бущана. Но в конце концов на перерыв команды ушли по ничейному счету.

Во втором тайме можно вспомнить опасный момент у Жерсона Родригеша - у экс-игрока "Динамо" был шанс отличиться уже в первом матче за "Зарю". Однако преимуществом в матче владели именно киевляне.

И в конце встречи это преимущество сказалось - сначала Бражко дальним ударом (и не без помощи рикошета) открыл счет на 83-й минуте. А через три минуты Пономаренко. Форвард "Динамо" в ощупь пробы с линии штрафной - без шансов для Сапутина.

Турнирное положение

Благодаря этой победе "Динамо" вернуло себе четвертое место в турнирной таблице. Но ввиду несыгранного матча против "Черноморца" по потерянным очкам обходит "Карпаты".

"Заря" же осталась на 8-й строчке. И в случае победы ЛНЗ рискует отпустить команду Пономарева в отрыв.