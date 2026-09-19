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Футбол 19 сентября 2026 · 17:43

Громкая развязка: "Динамо" победило "Зарю" благодаря голам на последних минутах

За киевлян голами отличились Бражко и Пономаренко
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Громкая развязка: "Динамо" победило "Зарю" благодаря голам на последних минутах
"Динамо" владело инициативой весь матч (Фото: ФК "Динамо")
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Киевское "Динамо" победило "Зарю" в центральном матче 7-го тура УПЛ. Ключевым отрезком матча стали заключительные минуты второго тайма.

О ходе и результате игры сообщает Sport RBC.UA.

Украинская Премьер-лига. 7 тур

"Заря" - "Динамо" - 0:2 (0:0, 0:2)
Голы: Бражко, 83, Пономаренко, 86.

Течение матча

В первом тайме преимущество было в целом за "Динамо" – однако самый опасный момент создали именно номинальные хозяева. Попара попал в перекладину и стойку ворот Бущана. Но в конце концов на перерыв команды ушли по ничейному счету.

Во втором тайме можно вспомнить опасный момент у Жерсона Родригеша - у экс-игрока "Динамо" был шанс отличиться уже в первом матче за "Зарю". Однако преимуществом в матче владели именно киевляне.

И в конце встречи это преимущество сказалось - сначала Бражко дальним ударом (и не без помощи рикошета) открыл счет на 83-й минуте. А через три минуты Пономаренко. Форвард "Динамо" в ощупь пробы с линии штрафной - без шансов для Сапутина.

Турнирное положение

Благодаря этой победе "Динамо" вернуло себе четвертое место в турнирной таблице. Но ввиду несыгранного матча против "Черноморца" по потерянным очкам обходит "Карпаты".

"Заря" же осталась на 8-й строчке. И в случае победы ЛНЗ рискует отпустить команду Пономарева в отрыв.

Ранее мы сообщали, что "Харьков" дожал "Буковину" во втором тайме – и ненадолго подвинул "Динамо" на 5-е место.

Теги: Футбол УПЛ Динамо Заря
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