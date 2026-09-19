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Другое 19 сентября 2026 · 14:29

Возвращение Верняева: Украина объявила состав на ЧМ-2026 по спортивной гимнастике

Сборная получила по настоящему звездный состав на будущий чемпионат мира
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Возвращение Верняева: Украина объявила состав на ЧМ-2026 по спортивной гимнастике
Олег Верняев вернулся в сборную (Фото: Getty Images)
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Сборная Украины по спортивной гимнастике определилась с составами мужской и женской команд на предстоящем чемпионате мира-2026 в Роттердаме. Вызов получили звездные украинские атлеты.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

Составы сборных Украины на ЧМ-2026

В итоговые заявки мужской и женской команд вошло по 5 гимнастов:

  • Мужчины: Олег Верняев, Назар Чепурный, Владислав Грыко, Богдан Супрун, Никита Мельников.
  • Женщины: Диана Лобок, Марианна Кинюк, Богдана Ковалева, Анастасия Лев, Кристина Грудецкая.

Опыт Верняева, вызов Чепурного и дебютантки

Главной новостью для мужской сборной стало возвращение олимпийского чемпиона Олега Верняева, для которого этот чемпионат мира станет первым с 2023 года.

Кроме него, в командном турнире выступит свежеиспеченный чемпион Европы-2026 в опорном прыжке Назар Чепурный. Опытный Владислав Грико уедет уже на свой 6-й чемпионат мира в карьере.

Женская сборная полностью сохранила состав из недавнего континентального первенства. При этом только у Дианы Лобок есть опыт выступлений на мировом уровне (ЧМ-2025), тогда как для остальных четырех гимнасток турнир в Роттердаме станет дебютным.

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Теги: Сборная Украины Спортсмены
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