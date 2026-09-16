"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать

"Манчестер Юнайтед" неудачно стартовал в новом сезоне, но проблемы команды значительно глубже текущих результатов. "Красные дьяволы" годами не могут наладить позиционную игру, контроль мяча и глубину состава, а результаты слишком сильно зависят от индивидуального вклада Бруна Фернандеша. Эти проблемы преследуют клуб еще со времен после завершения эры Сэра Алекса Фергюсона.
Одна победа, одна ничья, два поражения и 13 место после четырех туров. Такое наследие имеет "Манчестер Юнайтед" на старте нового сезона. Несмотря на то, что клуб потратил около 150 млн фунтов, а тренером "дьяволов" остался Майкл Каррик, ставший автором прошлого года во главе "Юнайтед", начало нового сезона вновь приносит боль его болельщикам.
Среди претензий к команде часто можно услышать, что она слишком нестабильна. И если смотреть только на результат последних матчей, команда действительно кажется нестабильной. Вот только на самом деле ключевая проблема "дьяволов" - в бешеной стабильности.
"Манчестер Юнайтед" уже более 10 лет стабильно страдает от одних и тех же проблем, решить которые не может уже 11-й тренер после Сера Алекса Фергюсона.
Лучшим примером этой проблемы является упущенная победа над "Эвертоном" в 3-м туре АПЛ. После ничейного первого тайма Брайан Мбемо открыл счет на 47-й минуте, и после этого манкунианцы должны были довести дело до спокойной победы. Но на 83-й минуте Тайрик Джордж забил гол, в котором трудно обвинить хоть кого-нибудь.
Более того - на гол Шешко (88-я минута) "Эвертон" ответил фантастическим ударом Мейтленда-Найлса на 90+6-й. Тоже не тот гол, за который можно было бы кого-нибудь обвинить. Вот только "Юнайтед" не должен доводить до этих моментов вообще.
Неспособность спокойно держать мяч под контролем, хаотическая и недисциплинированная защита, отсутствие качественных позиционных атак - все это попытка объяснить кучей слов ощущения, возникающего при просмотре матчей "красных дьяволов". Ощущение, что команда не контролирует игру, как должна контролировать команда из "Большой шестерки" АПЛ.
Подтверждением этого ощущения в игре с "Эвертоном" были три сейва Ламменса, которых не должно быть, если бы игру вели ребята в красных футболках. Ноль ударов по воротам Пикфорда между голами Мбемо и Шешко - команда просто не создавала угрозу.
МЮ образца сезона 2026/2027 (фото: ФК "Манчестер Юнайтед")
Еще хуже ситуация сложилась в дерби против "Манчестер Сити". Несмотря на удаление Фила Фодена на 23-й минуте, "Юнайтед" не смог превратить преимущество в численности в преимущество на поле - статистические порталы рисуют в матче ничью (или даже небольшое преимущество "горожан").
И это следствие неумения "дьяволов" позиционно атаковать и уверенно контролировать мяч, из-за чего во втором тайме создавалось впечатление, что хозяева банально застывали и не знали, что им делать.
То же можно сказать и о поражении от "Халл Сити" в 1-м туре. Слабая атака и нервная игра на мяче, то, что "дьяволы" позволили сопернику играть в комфортную игру плюс удачный план на игру от "Халла" – и поражение на выезде уже не кажется странным.
И эта ситуация характерна не только команде Каррика. Аморим, тен Хаг, Сульшер, даже Моуринью – все эти тренеры так и не смогли поставить "красным дьяволам" позиционную игру. Похоже, последним тренером, которому это хоть как-то удалось, был Луи ван Гал – и было это 10 лет назад.
Рубен Аморим после прихода в клуб пытался поставить команде позиционную игру – и иногда ему это даже удавалось. Но в общем, именно это привело к тому, что команда шла шестой и на момент освобождения португальца дважды подряд сыграла вничью (против "Вулвз" и "Лидса").
Под руководством Каррика "Юнайтед" совершили рывок в топ-3 АПЛ, победили "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль". А еще – нанесли 22 удара после быстрых контратак (третий результат за период работы Каррика) и забили четыре гола – лучший показатель в лиге.
Похожая ситуация была во время работы в клубе Сульшера и Тен Хага – ставка делалась на быстрый, контратакующий футбол. И проблемы, когда соперник отдавал "Юнайтед" мяч. Кажется, единственное, что позволяло "дьяволам" контролировать игру прошлого сезона, это безумная форма Бруна Фернандеша.
Собственно португальский плеймейкер является еще одной из сильных сторон "Манчестер Юнайтед". В прошлом сезоне его вклад в результаты команды принес "Манчестер Юнайтед" 32 балла в турнирную таблицу. Без них манкунианцы имели бы в активе 39 очков и боролись за выживание с "Вест Хэмом".
Да, само отсутствие Фернандеша не привело бы к падению манкунианцев на дно турнирной таблицы - но и о борьбе за зону Лиги чемпионов команда бы не мечтала. Бесполезно надеяться, что 32-летний футболист сможет выдать такой же перформанс во втором сезоне подряд, да еще и вынужден играть дважды в неделю - в АПЛ и Лиге чемпионов.
А никого, кто мог полноценно заменить португальца, в команде нет. Юри Тиллеманс и Кобби Мейну не могут полноценно заменить Бруну, а Мейсон Маунт, который может стать дублером Фернандеша, проводит больше времени на больничном, чем на футбольном поле.
Бруну Фернандеш (фото: ФК "Манчестер Юнайтед")
И проблема с отсутствием адекватного дублера актуальна не только для Бруна Фернандеша. Сене Ламменс, Нуссаир Мазрауи, Люк Шоу, опорный полузащитник и частично Патрик Доргу – у этих футболистов нет полноценного и качественного дублера.
И эта проблема, конечно же, тянется до 2013 года - последнего, когда командой руководил Сэр Алекс Фергюсон. Максимально общее эту проблему можно описать так: тренер может собрать крепкий состав из 11 игроков, но 2-3 травмы способны серьезно ударить по стабильности команды.
Об этой проблеме напрямую говорил Моуринью, когда требовал усиления состава. Эту проблему спустя 7 лет после сеу Жозе признавал тен Хаг, говоря, что "Юнайтед" отстал от конкурентов по глубине состава.
Но давайте вернемся в современный состав "Манчестер Юнайтед":
Вызовы здесь тоже уже привычны - "налог на Юнайтед", когда команды ведут долгие переговоры с "дьяволами", прежде чем выставить завышенный ценник, и вынужденный аскетизм клуба из-за проблем в руководстве. Но о ситуации вокруг "Юнайтед", семьи Глейзеров, Джима Рэтклиффа и фанатов можно написать отдельную, грустную, историю.
Отсутствие поставленной позиционной игры, проблемы с игрой в защите и нападении, хроническая нехватка глубины состава и необходимость в этом году выступать еще и в Лиге чемпионов.
Только этих проблем хватило бы, чтобы объяснить неуверенные результаты "красных дьяволов" на старте сезона. Но правда в том, что качели с результатами "Юнайтед" не прекращаются вот уже 12 лет – с момента, когда на тренерский мостик поднялся Дэвид Мойес – человек, которого сам Сэр Алекс считал своим преемником. И ушедший из клуба в конце того же сезона. Тот же Мойес, который с "Эвертоном" отобрал очки у "Юнайтед" чуть больше недели назад.
Так что хотя бы в одном можно быть уверенным - "Манчестер Юнайтед" будет стабильно удивлять своими результатами на поле и решениями вне его.