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Футбол 15 сентября 2026 · 18:35

УЕФА определил арены финалов еврокубков: где разыграют трофеи в 2028 и 2029 годах

Самые престижные футбольные матчи континента получили свои будущие локации
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
УЕФА определил арены финалов еврокубков: где разыграют трофеи в 2028 и 2029 годах
Финал ЛЧ в следующем году примет "Альянц Арена" (Фото: UEFA, X)
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В УЕФА официально утвердили стадионы, которые будут принимать финальные матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и Суперкубка УЕФА в сезонах 2027/28 и 2028/29.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную прессслужбу УЕФА.

Города-хозяева еврокубковых финалов в сезоне-2027/28

Решающие поединки за главные трофеи Европы в 2028 году пройдут на ведущих аренах Германии, Венгрии, Италии и Нидерландов.

Да, победителя Лиги чемпионов определят на "Альянц Арене" в Мюнхене. Финал Лиги Европы пройдет на "Национальной Арене" в Будапеште, а финал Лиги конференций – на "Ювентус Стедиуме" в Турине.

Матч за суперкубок УЕФА пройдет на "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме.

Локации решающих матчей в сезоне-2028/29

В следующем сезоне футбольный праздник посетит Испанию, Сербию, Венгрию и Казахстан:

  • Лига чемпионов – "Камп Ноу" (Барселона, Испания);
  • Лига Европы – "Национальная арена Сербии" (Белград, Сербия);
  • Лига конференций – "Пушкаш Арена" (Будапешт, Венгрия);
  • Суперкубок УЕФА – "Астана Арена" (Астана, Казахстан).

Где сыграют финалы текущего сезона

Также следует напомнить, что решающие матчи еврокубков в текущем розыгрыше будут принимать мадридский "Ванда Метрополитано" (Лига чемпионов), "Вальдштадион" во Франкфурте (Лига Европы) и "Бешикташ Стедиум" в Стамбуле (Лига конференций).

Ранее мы сообщали, что был объявлен полный список претендентов на "Золотой мяч"-2026.

Теги: Футбол УЕФА Лига Европы
Главные матчи
Ла Лига 15 сентября 21:00
Алавес - : - Валенсия
Ла Лига 15 сентября 22:30
Эльче - : - Реал
Кубок Англии 15 сентября 22:00
Ливерпуль - : - Тоттенхэм
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