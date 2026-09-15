УЕФА определил арены финалов еврокубков: где разыграют трофеи в 2028 и 2029 годах

В УЕФА официально утвердили стадионы, которые будут принимать финальные матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и Суперкубка УЕФА в сезонах 2027/28 и 2028/29.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную прессслужбу УЕФА.
Решающие поединки за главные трофеи Европы в 2028 году пройдут на ведущих аренах Германии, Венгрии, Италии и Нидерландов.
Да, победителя Лиги чемпионов определят на "Альянц Арене" в Мюнхене. Финал Лиги Европы пройдет на "Национальной Арене" в Будапеште, а финал Лиги конференций – на "Ювентус Стедиуме" в Турине.
Матч за суперкубок УЕФА пройдет на "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме.
В следующем сезоне футбольный праздник посетит Испанию, Сербию, Венгрию и Казахстан:
Также следует напомнить, что решающие матчи еврокубков в текущем розыгрыше будут принимать мадридский "Ванда Метрополитано" (Лига чемпионов), "Вальдштадион" во Франкфурте (Лига Европы) и "Бешикташ Стедиум" в Стамбуле (Лига конференций).
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