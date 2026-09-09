Кейн, Мбаппе, Месси и другие: объявлен полный список претендентов на "Золотой мяч"-2026

Французское издание France Football официально объявило список претендентов на самую престижную индивидуальную награду мирового футбола по итогам сезона-2025/26.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт премии.
Премия "Золотой мяч" отмечает свой 70-летний юбилей – первое вручение прошло в 1956 году. Победителя объявят на торжественной церемонии в Лондоне 26 октября. Символический выбор столицы Великобритании – дань памяти легендарному Стэнли Мэттьюзу, ставшему первым обладателем этой награды.
Это первый случай в истории, когда "Золотой мяч" от France Football будут вручать за пределами Франции.
Главным фаворитом на завоевание трофея является нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн, который в прошлом сезоне забил 73 гола за клуб и национальную сборную.
Кроме него, высокие шансы получить награду имеют также Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Родри, Джуд Беллингем, Ламин Ямаль, Витинья и действующий обладатель трофея Усман Дембеле. Также на свой девятый "Золотой мяч" претендует Лионель Месси.
Наибольшее представительство в списке номинантов имеет действующий победитель Лиги чемпионов - ПСЖ. Парижский клуб представляют сразу девять игроков, среди которых летний новичок Ферран Торрес, забивший решающий гол в финале Мундиаля.
Полный список претендентов на "Золотой мяч"-2026:
Кроме главной награды организаторы объявили претендентов в других категориях:
На церемонии в Лондоне призы получат также представительницы женского футбола.
Ранее Килиан Мбаппе откровенно рассказал о своих надеждах на "Золотой мяч".