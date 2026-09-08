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Футбол 08 сентября 2026 · 13:11

"Я вошел в историю": Мбаппе откровенно рассказал о своих надеждах на "Золотой мяч"

Звездный форвард "Реала" считает, что его результативность и рекорд на мундиале дают шансы на награду
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Я вошел в историю": Мбаппе откровенно рассказал о своих надеждах на "Золотой мяч"
Мабппе является лидером "Реала" и сборной Франции (Фото: k.mbappe, Instagram)
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Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался по поводу своих перспектив на получение "Золотого мяча". 27-летний футболист убежден, что его индивидуальные достижения делают 2026 год удачным для получения этой награды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание BBC Sport.

Мечты о "Золотом мяче" и собственном статусе

Несмотря на то, что "Реал" не завоевал трофеев в прошлом сезоне, Мбаппе отметился впечатляющими 42-мя голами в 44-х матчах на клубном уровне, а также стал обладателем "Золотой бутсы" мундиаля с 10-ю мячами (сборная Франции финишировала четвертой).

"Когда ты играешь за "Реал", лучший клуб мира, люди всегда ассоциируют тебя с этой наградой. Я сделал историю в самом важном турнире. Возможно, это хороший год для этого, но люди могут голосовать согласно своим мнениям. Я всегда считаю себя лучшим игроком в мире, но каждый имеет собственное мнение", - отметил Мбаппе.

Конкуренты и дата вручения

Лучшим результатом Мбаппе в опросе на "Золотой мяч" является 3-е место в 2023-м году, когда он выступал за ПСЖ. В этом году церемония награждения состоится 26 октября. В настоящее время букмекерские котировки выделяют трех фаворитов, опережающих француза.

Речь идет о нападающем "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейне - в его активе "золотой дубль" в Германии, 61 гол в 51-м матче за мюнхенцев и 6 голов на мундиале. Также фаворитами считаются Ламин Ямаль ("Барселона"), ставший чемпионом Испании и мира, а также Родри, являвшийся капитаном сборной Испании, выигравшей мундиаль.

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Теги: Футбол Реал Золотой мяч
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