"Я вошел в историю": Мбаппе откровенно рассказал о своих надеждах на "Золотой мяч"

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался по поводу своих перспектив на получение "Золотого мяча". 27-летний футболист убежден, что его индивидуальные достижения делают 2026 год удачным для получения этой награды.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание BBC Sport.
Несмотря на то, что "Реал" не завоевал трофеев в прошлом сезоне, Мбаппе отметился впечатляющими 42-мя голами в 44-х матчах на клубном уровне, а также стал обладателем "Золотой бутсы" мундиаля с 10-ю мячами (сборная Франции финишировала четвертой).
"Когда ты играешь за "Реал", лучший клуб мира, люди всегда ассоциируют тебя с этой наградой. Я сделал историю в самом важном турнире. Возможно, это хороший год для этого, но люди могут голосовать согласно своим мнениям. Я всегда считаю себя лучшим игроком в мире, но каждый имеет собственное мнение", - отметил Мбаппе.
Лучшим результатом Мбаппе в опросе на "Золотой мяч" является 3-е место в 2023-м году, когда он выступал за ПСЖ. В этом году церемония награждения состоится 26 октября. В настоящее время букмекерские котировки выделяют трех фаворитов, опережающих француза.
Речь идет о нападающем "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейне - в его активе "золотой дубль" в Германии, 61 гол в 51-м матче за мюнхенцев и 6 голов на мундиале. Также фаворитами считаются Ламин Ямаль ("Барселона"), ставший чемпионом Испании и мира, а также Родри, являвшийся капитаном сборной Испании, выигравшей мундиаль.
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