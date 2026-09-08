"Я увійшов в історію": Мбаппе відверто розповів про свої надії на "Золотий м'яч"

Нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився щодо своїх перспектив на здобуття "Золотого м'яча". 27-річний футболіст переконаний, що його індивідуальні досягнення роблять 2026-й рік вдалим для отримання цієї нагороди.

Мрії про "Золотий м'яч" та власний статус

Незважаючи на те, що "Реал" не здобув трофеїв минулого сезону, Мбаппе відзначився вражаючими 42-ма голами у 44-х матчах на клубному рівні, а також став володарем "Золотої бутси" мундіалю з 10-ма м'ячами (збірна Франції фінішувала четвертою).

"Коли ти граєш за "Реал", найкращий клуб світу, люди завжди асоціюють тебе з цією нагородою. Я зробив історію у найважливішому турнірі. Можливо, це гарний рік для цього, але люди можуть голосувати згідно зі своїми думками. Я завжди вважаю себе найкращим гравцем у світі, але кожен має власну думку", - зазначив Мбаппе.

Конкуренти та дата вручення

Найкращим результатом Мбаппе в опитуванні на "Золотий м'яч" наразі є 3-тє місце у 2023-му році, коли він виступав за ПСЖ. Цього року церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня. Наразі букмекерські котирування виділяють трьох фаворитів, які випереджають француза.

Йдеться про нападника "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейна - в його активі "золотий дубль" в Німеччині, 61 гол в 51-му матчі за мюнхенців та 6 голів на мундіалі. Також фаворитами вважаються Ламін Ямаль ("Барселона"), який став чемпіон Іспанії та світу, а також Родрі, який був капітаном збірної Іспанії, що виграла мундіаль.