rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 08 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол "Я увійшов в історію": Мбаппе відверто розповів про свої надії на "Золотий м'яч"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 08 вересня 2026 · 13:11

"Я увійшов в історію": Мбаппе відверто розповів про свої надії на "Золотий м'яч"

Зірковий форвард "Реала" вважає, що його результативність та рекорд на мундіалі дають шанси на нагороду
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Я увійшов в історію": Мбаппе відверто розповів про свої надії на "Золотий м'яч"
Мабппе є лідером "Реалу" та збірної Франції (Фото: k.mbappe, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився щодо своїх перспектив на здобуття "Золотого м'яча". 27-річний футболіст переконаний, що його індивідуальні досягнення роблять 2026-й рік вдалим для отримання цієї нагороди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання BBC Sport.

Мрії про "Золотий м'яч" та власний статус

Незважаючи на те, що "Реал" не здобув трофеїв минулого сезону, Мбаппе відзначився вражаючими 42-ма голами у 44-х матчах на клубному рівні, а також став володарем "Золотої бутси" мундіалю з 10-ма м'ячами (збірна Франції фінішувала четвертою).

"Коли ти граєш за "Реал", найкращий клуб світу, люди завжди асоціюють тебе з цією нагородою. Я зробив історію у найважливішому турнірі. Можливо, це гарний рік для цього, але люди можуть голосувати згідно зі своїми думками. Я завжди вважаю себе найкращим гравцем у світі, але кожен має власну думку", - зазначив Мбаппе.

Конкуренти та дата вручення

Найкращим результатом Мбаппе в опитуванні на "Золотий м'яч" наразі є 3-тє місце у 2023-му році, коли він виступав за ПСЖ. Цього року церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня. Наразі букмекерські котирування виділяють трьох фаворитів, які випереджають француза.

Йдеться про нападника "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейна - в його активі "золотий дубль" в Німеччині, 61 гол в 51-му матчі за мюнхенців та 6 голів на мундіалі. Також фаворитами вважаються Ламін Ямаль ("Барселона"), який став чемпіон Іспанії та світу, а також Родрі, який був капітаном збірної Іспанії, що виграла мундіаль.

Раніше ми повідомляли, що у ФІФА зробили заяву про вибори Інфантіно після гучного скандалу з ЧС.

Теги: Футбол Реал Золотий м'яч
Головні матчі
Ліга чемпіонів 8 вересня 22:00
Реал - : - Інтер
Ліга чемпіонів 8 вересня 22:00
Порту - : - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів 8 вересня 22:00
Борусія Дортмунд - : - Вільярреал
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Суперматч "Реала" та "Інтера", дебют Турана і дуель колишніх Моурінью: прев'ю 1-го туру Ліги чемпіонів Суперматч "Реала" та "Інтера", дебют Турана і дуель колишніх Моурінью: прев'ю 1-го туру Ліги чемпіонів Легенда "Динамо" Лужний отримав нове призначення у збірній України: офіційне рішення Легенда "Динамо" Лужний отримав нове призначення у збірній України: офіційне рішення Збірна України з хокею дізналася розклад матчів у еліті ЧС-2027 Збірна України з хокею дізналася розклад матчів у еліті ЧС-2027
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України