Збірна України з хокею дізналася розклад матчів у еліті ЧС-2027

Міжнародна федерація хокею (IIHF) офіційно презентувала розклад поєдинків чемпіонату світу-2027 у Топ-дивізіоні. Свій календар у компанії найсильніших збірних планети отримала й національна команда України, яка виступить на такому рівні вперше за два десятиліття.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт IIHF.
Після успішного виступу в Дивізіоні 1A за підсумками ЧС-2026, де українці посіли друге місце та вибороли омріяну путівку нагору, "синьо-жовті" опинилися серед 16 найсильніших команд світового хокею. На груповій стадії турніру, який прийматиме Німеччина, збірна України змагатиметься у групі А.
Суперниками нашої команди стануть Німеччина, Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Латвія, Австрія та Словенія. На коловому етапі кожна збірна проведе по сім поєдинків. Чотири найкращі колективи пройдуть до чвертьфіналу, а команда, яка посяде останнє місце у групі, понизиться у класі.
Розклад поєдинків збірної України:
Це повернення до елітного дивізіону стане для України першим із 2007 року. На тлі історичного досягнення Федерація хокею України наважилася на кардинальні зміни в керівництві команди: організація не стала продовжувати співпрацю із тренерським штабом Дмитра Христича, довіривши посаду головного тренера Олексію Бобкіну.
До світової першості українські хокеїсти готуватимуться через участь у трьох етапах Європейського кубка націй, які пройдуть у листопаді, грудні та лютому. Саме осінній турнір стане офіційним дебютом Бобкіна на чолі національної збірної.
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