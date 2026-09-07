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Інше 07 вересня 2026 · 17:38

Збірна України з хокею дізналася розклад матчів у еліті ЧС-2027

Міжнародна федерація оприлюднила календар ігор: з ким та коли зіграють "синьо-жовті"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Збірна України з хокею дізналася розклад матчів у еліті ЧС-2027
Збірна України (фото: ФХУ)
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Міжнародна федерація хокею (IIHF) офіційно презентувала розклад поєдинків чемпіонату світу-2027 у Топ-дивізіоні. Свій календар у компанії найсильніших збірних планети отримала й національна команда України, яка виступить на такому рівні вперше за два десятиліття.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт IIHF.

Суперники та регламент у групі А

Після успішного виступу в Дивізіоні 1A за підсумками ЧС-2026, де українці посіли друге місце та вибороли омріяну путівку нагору, "синьо-жовті" опинилися серед 16 найсильніших команд світового хокею. На груповій стадії турніру, який прийматиме Німеччина, збірна України змагатиметься у групі А.

Суперниками нашої команди стануть Німеччина, Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Латвія, Австрія та Словенія. На коловому етапі кожна збірна проведе по сім поєдинків. Чотири найкращі колективи пройдуть до чвертьфіналу, а команда, яка посяде останнє місце у групі, понизиться у класі.

Розклад поєдинків збірної України:

  • 14 травня (17:20): Україна – Швеція
  • 16 травня (21:20): Німеччина – Україна
  • 18 травня (17:20): Україна – Австрія
  • 19 травня (21:20): Словенія – Україна
  • 21 травня (17:20): Латвія – Україна
  • 22 травня (21:20): Фінляндія – Україна
  • 24 травня (21:20): Україна – Швейцарія

Новій тренер та підготовка до історичного старту

Це повернення до елітного дивізіону стане для України першим із 2007 року. На тлі історичного досягнення Федерація хокею України наважилася на кардинальні зміни в керівництві команди: організація не стала продовжувати співпрацю із тренерським штабом Дмитра Христича, довіривши посаду головного тренера Олексію Бобкіну.

До світової першості українські хокеїсти готуватимуться через участь у трьох етапах Європейського кубка націй, які пройдуть у листопаді, грудні та лютому. Саме осінній турнір стане офіційним дебютом Бобкіна на чолі національної збірної.

Раніше ми писали, що зірка збірної України з хокею шокував новою роллю.

Теги: Хокей Чемпіонат світу з хокею
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Ла Ліга 7 вересня 20:00
Хетафе - : - Сельта
Ла Ліга 7 вересня 22:30
Ельче - : - Реал Сосьєдад
Серія А 7 вересня 21:45
Удінезе - : - Лаціо
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