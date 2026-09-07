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Футбол 07 вересня 2026 · 15:31

Матчі УПЛ у Києві під загрозою: у столиці вводять суворі обмеження через безпеку

У місті тимчасово забороняють масові спортивні заходи на аренах без укриттів
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Матчі УПЛ у Києві під загрозою: у столиці вводять суворі обмеження через безпеку
Стадіон "Динамо" у Києві (фото: ФК "Динамо")
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Проведення поєдинків української Прем'єр-ліги та інших спортивних змагань у столиці опинилося під питанням. У Києві ухвалюють рішення про тимчасову заборону масових заходів через суттєве погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву міського голови Віталія Кличка.

Заборона на масові заходи та вимоги до арен

У столиці запроваджують нові жорсткі обмеження, які безпосередньо вплинуть на спортивне життя міста. У зв'язку зі зростанням загрози для цивільного населення під заборону потрапляють усі розважальні та фізкультурно-спортивні події.

Обмеження стосуються як відкритих територій, так і спортивних споруд, які не обладнані належними укриттями або не мають їх безпосередньо поблизу. Головна мета таких дій – мінімізувати ризики для глядачів, спортсменів і персоналу під час проведення масштабних зібрань.

Доля футбольних поєдинків у столиці

Під удар потрапляють одразу кілька клубів елітного дивізіону чемпіонату України, які проводять свої домашні матчі на київських аренах. Окрім столичних "Динамо" та "Оболоні", це – луганська "Зоря". Ще один столичний клуб – "Лівий Берег" – домашні зустрічі грає на арені, яка розташована в Київській області.

Наразі організаторам змагань та керівництву УПЛ доведеться екстрено шукати виходи з ситуації.

Серед можливих сценаріїв розвитку подій – проведення матчів без глядачів, перенесення ігор на стадіони, де є сертифіковані укриття потрібної місткості, або зміна міст-господарів для майбутніх поєдинків. Офіційні рішення щодо перегляду календаря очікуються найближчим часом.

Додамо, що у наступному 6-му турі УПЛ в столиці заплановано проведення одного матчу. У понеділок, 14 вересня "Динамо" на власній арені має приймати "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського.

Нагадаємо, що нещодавно ворожі прильоти відбулись поруч зі стадіоном "Динамо".

Теги: Футбол УПЛ Віталий Кличко
Головні матчі
Ла Ліга 7 вересня 20:00
Хетафе - : - Сельта
Ла Ліга 7 вересня 22:30
Ельче - : - Реал Сосьєдад
Серія А 7 вересня 21:45
Удінезе - : - Лаціо
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