Росія атакувала центр Києва: в якому стані стадіон "Динамо"

В четвер, 27 серпня, Росія вчергове атакувала Київ. Цього разу вибухи лунали поблизу стадіону "Динамо" імені Лобановського.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар президента "Динамо" Ігоря Суркіса виданню "Чемпіон" .

В якому стані стадіон "Динамо"

В медіа почала ширитися інформація, що стадіон постраждав внаслідок обстрілу. Доказом цього була офіційна заява від КМВА, в якій говорилось про пошкодження спортивного комплексу в Печерському районі.

Також в телеграм-каналах публікували відео, на якому було видно стовп диму в районі стадіону. Проте президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував цю інформацію.

"Ні, стадіон Динамо не постраждав, прилетіло поруч", - зазначив він.

Що відомо про атаку РФ по Києву

Столиця України перебуває під атаками РФ від ночі - повітряна тривога в Києві лунає з перервами з 1-ї години ночі.

Наразі відомо про наслідки атаки в Шевченківському, Подільському, Голосіївському та Печерському районах міста. У Голосіївському районі стало відомо про першого пораненого внаслідок ранкової дронової атаки.