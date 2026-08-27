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Футбол 27 серпня 2026 · 11:29

Росія атакувала центр Києва: в якому стані стадіон "Динамо"

Повідомляється, що ворожі прильоти відбулись поруч з історичною ареною
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Росія атакувала центр Києва: в якому стані стадіон "Динамо"
Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського (Фото: ФК "Динамо")
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В четвер, 27 серпня, Росія вчергове атакувала Київ. Цього разу вибухи лунали поблизу стадіону "Динамо" імені Лобановського.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар президента "Динамо" Ігоря Суркіса виданню "Чемпіон".

В якому стані стадіон "Динамо"

В медіа почала ширитися інформація, що стадіон постраждав внаслідок обстрілу. Доказом цього була офіційна заява від КМВА, в якій говорилось про пошкодження спортивного комплексу в Печерському районі.

Також в телеграм-каналах публікували відео, на якому було видно стовп диму в районі стадіону. Проте президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував цю інформацію.

"Ні, стадіон Динамо не постраждав, прилетіло поруч", - зазначив він.

Що відомо про атаку РФ по Києву

Столиця України перебуває під атаками РФ від ночі - повітряна тривога в Києві лунає з перервами з 1-ї години ночі.

Наразі відомо про наслідки атаки в Шевченківському, Подільському, Голосіївському та Печерському районах міста. У Голосіївському районі стало відомо про першого пораненого внаслідок ранкової дронової атаки.

Всі деталі про наслідки нічної комбінованої атаки РФ по Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Теги: Футбол Динамо
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