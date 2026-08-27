Росія атакувала центр Києва: в якому стані стадіон "Динамо"

В четвер, 27 серпня, Росія вчергове атакувала Київ. Цього разу вибухи лунали поблизу стадіону "Динамо" імені Лобановського.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар президента "Динамо" Ігоря Суркіса виданню "Чемпіон".
В медіа почала ширитися інформація, що стадіон постраждав внаслідок обстрілу. Доказом цього була офіційна заява від КМВА, в якій говорилось про пошкодження спортивного комплексу в Печерському районі.
Також в телеграм-каналах публікували відео, на якому було видно стовп диму в районі стадіону. Проте президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував цю інформацію.
"Ні, стадіон Динамо не постраждав, прилетіло поруч", - зазначив він.
Столиця України перебуває під атаками РФ від ночі - повітряна тривога в Києві лунає з перервами з 1-ї години ночі.
Наразі відомо про наслідки атаки в Шевченківському, Подільському, Голосіївському та Печерському районах міста. У Голосіївському районі стало відомо про першого пораненого внаслідок ранкової дронової атаки.
Всі деталі про наслідки нічної комбінованої атаки РФ по Україні - в матеріалі РБК-Україна.