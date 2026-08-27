"Реал" розгромив "Реал Сосьєдад" у матчі Ла Ліги: Мбаппе оформив дубль

Мадридський "Реал" здобув переконливу перемогу над "Реал Сосьєдадом" у матчі чемпіонату Іспанії. Команда Хабі Алонсо забила чотири м'ячі, а головною зіркою зустрічі став Кіліан Мбаппе, який оформив дубль.

"Реал" забив чотири голи

Господарі відкрили рахунок на 40-й хвилині. Кіліан Мбаппе скористався передачею Федеріко Вальверде та вивів мадридців уперед. Ще до перерви "Реал Сосьєдад" зумів відігратися. На 44-й хвилині гол забив Лука Сучич – 1:1.

Після перерви "Реал" додав у активності та швидко повернув собі перевагу. На 60-й хвилині Мбаппе оформив дубль, а через вісім хвилин Вінісіус Жуніор забив третій м'яч мадридців. Крапку в матчі поставив сам Мбаппе. На 80-й хвилині француз оформив хет-трик і довів рахунок до 4:1.

"Реал Сосьєдад" не врятувався

Команда з Сан-Себастьяна намагалася скоротити відставання, однак мадридці впевнено контролювали перебіг зустрічі. На 90-й хвилині "Реал Сосьєдад" навіть забив удруге, проте гол було скасовано через офсайд.

У підсумку "Реал" довів матч до перемоги 4:1 та здобув важливі три очки. Після перемоги над "Еспаньйолом" (2:1) команда Жозе Моурінью має стовідсотковий показник набраних очок у Ла Лізі поточного сезону.

Реал Мадрид – Реал Сосьєдад – 4:1

Голи: Мбаппе, 40, 60, 80; Вінісіус Жуніор, 68 – Сучич, 44.

"Реал" – "Реал Сосьєдад": огляд матчу (відео: MEGOGO)

Наступний матч "Реала"

У третьому турі Ла Ліги "галактікос" зустрінуться із "Малагою", яка повернулася до елітного дивізону іспанського футболу. Востаннє ці суперники грали між собою ще у квітні 2018 року, тоді "Реал" здобув гостьову перемогу із рахунком 2:1.

Матч "Реал" – "Малага" відбудеться 30 серпня, о 18:00 за Києвом.