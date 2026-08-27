Зубков, Ігнатенко та Кухаревич зіграють в ЛЧ, "Ліон" з Фонсекою програв "Фенербахче"

У середу, 26 серпня, відбулися три з чотирьох матчів-відповідей плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2026/27. "Фенербахче" здолав "Ліон", "Вікінг" сенсаційно пройшов "Динамо" Загреб, а АЕК розгромив "Левські".

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

"Вікінг" вибив "Динамо" Загреб

Норвезький "Вікінг" на власному полі переміг загребське "Динамо" з рахунком 3:1 та вперше у своїй історії вийшов до основного етапу Ліги чемпіонів.

Після результативної нічиєї 2:2 у першому матчі норвежці зуміли дотиснути суперника вдома. Таким чином, "Вікінг" став одним із головних творців сенсації цьогорічної кваліфікації.

"Динамо" Загреб продовжить єврокубковий сезон у Лізі Європи.

Вікінг – Динамо Загреб – 3:1

Голи: з пенальті, Тріпіч, 18; Аустбе, 48; Мой, 50 – Хонжа, 10.

"Фенербахче" пройшов "Ліон"

Ще одна драматична розв'язка сталася у Франції. "Ліон" приймав "Фенербахче" після нічиєї 1:1 у першому матчі, однак турецький клуб здобув перемогу з рахунком 2:1.

Таким чином, "Фенербахче" за сумою двох зустрічей пробився до основного етапу Ліги чемпіонів. Для "Ліона" поразка означає виліт із найпрестижнішого єврокубкового турніру. Французька команда продовжить виступи в Лізі Європи.

Ліон – Фенербахче – 1:2

Голи: Фофана, 61 – Мурікі, 24; Браун, 28.

АЕК розгромив "Левські"

АЕК на власному полі не залишив шансів софійському "Левські" – 4:0.

Грецька команда після нульової нічиєї у першому матчі повністю контролювала ситуацію у матчі-відповіді та впевнено оформила вихід до основного етапу Ліги чемпіонів.

За АЕК виступає український вінгер Олександр Зубков, який отримав можливість зіграти в головному клубному турнірі Європи. У цьому матчі він вийшов на поле на 81-й хвилині, результативними діями не відзначився.

АЕК – Левські – 4:0

Голи: Йович, 7; Варга, 12, 29; Марін, 55.

"Слован" в овертаймі дотиснув "Цельє"

Без травмованого Миколи Кухаревича команда Яя Туре змогла здобути позитивний для себе результат у другому матчі. Основний час завершився внічию 1:1, а в овертаймі гол Крістіана Мартінеса на 100-й хвилині став вирішальним.

Відзначимо, що Данило Ігнатенко з'явився на полі на 106-й хвилині, замінивши якраз автора вирішального голу.

Таким чином, "Слован" знову гратиме у Лізі чемпіонів, а Цельє вирушає до Ліги Європи.

Цельє – Слован – 1:2

Голи: з пенальті, Сешлар, 34 – Шпорар, 18; Мартінес, 100.