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Футбол 26 серпня 2026 · 13:18

Гучний трансфер з Італії: "Шахтар" підписав володаря "Срібного м'яча" на ЧС

21-річний захисник підписав із донеччанами п'ятирічний контракт до літа 2031 року
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гучний трансфер з Італії: "Шахтар" підписав володаря "Срібного м'яча" на ЧС
Алан Маттурро доєднався до "Гірників" на довгий контракт (Фото: ma13urro, Instagram)
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Донецький "Шахтар" підсилив оборонну лінію 21-річним уругвайським центральним захисником Аланом Маттурро. Футболіст перейшов із "Дженоа".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ФК "Шахтар".

Фінансові деталі та ігрові характеристики

За даними авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, трансфер футболіста обійшовся "гірникам" у 5,5 млн євро, а генуезький клуб може отримати ще 1 млн євро у вигляді бонусів. Контракт уругвайця розрахований на 5 років (до літа 2031-го року).

Маттурро є лівоногим захисником (зріст 189 см). Він починав кар'єру в акадамії як центральний нападник, проте згодом трансформувався в універсала оборони: основна позиція - лівий центральний захисник (пряма конкуренція для Миколи Матвієнка), але за потреби він може перекрити і лівий фланг, і грати в схемі з трьома центральними.

Етапи кар'єри та тріумф на ЧС U-20

Рідним клубом гравця є "Дефенсор Спортінг", кольори якого Маттурро захищав з 2021-го по 2023-й роки. З ним він здобув Кубок Уругваю-2022 (перший трофей клубу за 14 років).

У січні 2023-го року Алан став гравцем "Дженоа". Проте за весь час він зіграв за генуезців 24 матчі. Зокрема, сезон-2025/26 він провів в оренді в "Леванте" (21 матч, 1 гол, 1 асист).

У 2023-му році Маттурро разом зі збірною. Уругваю U-20 став чемпіонами світу серед молоді, відігравши всі 630 хвилин турніру. Алан забив 1 гол, віддав 1 асист та виборов "Срібний м’яч" як другий найкращий гравець турніру.

Раніше ми повідомляли, що "Шахтар" офіційно відправив зірку в Саудівську Аравію.

Теги: Шахтар Футбол
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