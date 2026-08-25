Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі

Авторська колонка президентки Федерації легкої атлетики України Ольги Саладухи для Sport RBC.UA про підсумки чемпіонату Європи-2026 у Бірмінгемі, виступ української команди, організацію змагань та боротьбу за недопуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних стартів.
Я не дуже люблю говорити про те, що могло б бути, адже цього все одно ніколи не станеться. Краще аналізувати те, що відбулося, й думати всім разом, як змінити все на краще, адже межі вдосконалення немає ніколи.
На чемпіонаті Європи ми виграли чотири медалі – повний комплект. Мали національні рекорди й найвищі досягнення. Дебютантам змагань, нехай поки і не всім, вдавалося подолати перше коло. У нас знову були фінали в дисциплінах, в яких ми вже давно не бачили українців на такому рівні. Наприклад, зі стрибків з жердиною серед чоловіків.
Безумовно, не все всім вдалося, але підстав для того, щоб пишатися нашими спортсменами, також було достатньо.
Відверто кажучи, не хочеться виділяти когось окремо. Ми всі бачили результати. Я б відзначила всю команду. Команду як таку. Незалежно від того, що у кого відбувається вдома, з якими труднощами вони зіштовхуються, спортсмени виходять і викладаються на максимум. Всі дійсно боролися: попри травми, особисті драми й безліч інших обставин.
У Артура був непростий сезон. Не секрет, що у нього є проблеми зі спиною, і цей рік не був винятком. На щастя, він зміг вийти в літньому сезоні дійсно на високий рівень, показував одні з найкращих результатів у кар’єрі. Тому його розпач після кваліфікації можна добре зрозуміти, як і розчарування після "Діамантової ліги" в Лозанні наступного тижня.
У Бірмінгемі він спробував усе зробити спокійно й технічно, але затиснувся. А у кваліфікації потрібно було метати так, як би він це робив у фіналі. Дійсно прикро, що так сталося.
Але Артур дуже розумний спортсмен, він вміє аналізувати й рефлектувати, тож, сподіватимемося, він все ж реалізує свій потенціал. Зокрема, на чемпіонатах світу і Європи.
Змагання у Великій Британії завжди проводять на найвищому рівні. У них здебільшого все чітко організовано й продумано до деталей. У Бірмінгемі, наприклад, дуже зручно побудована арена – маю на увазі поєднання основного й розминочного стадіонів, а також те, скільки різноманітних необхідних для організаторів і атлетів приміщень вони зуміли розмістити в будівлі, яка на території арени для розминки.
На цьому стадіоні навіть сектор для довгих метань був на основній розминочній арені, що буває надзвичайно рідко. Зазвичай метальники розминаються перед стартом на іншій й звідти їдуть на основну.
Alexander Stadium (Фото: Facebook/Alexander Stadium)
Чемпіонати Європи – це також про комунікацію з колегами з інших федерацій, обмін досвідом, напрацювання контактів, про воркшопи й ідеї для вдосконалення як спортивної і змагальної складових, так і освітньої.
Насправді, ще коли була атлеткою, дуже любила сама тут змагатися, повний стадіон глядачів, фанів! Організація завжди була топовою.
Так, позиція Світової Атлетики непохитна – немає передумов, аби повертати росіян та білорусів до змагань. Але, насправді, є ще низка федерацій великих видів спорту зі схожою позицією. Той же футбол, біатлон та інші.
Проте приклади багатьох інших видів спорту показують прагнення росіян повернутися, й легка атлетика тут не виняток. Й те, що світ поступово звикає до війни, дехто навіть забуває про те, що вона триває, точно не полегшує нам завдання боротися за продовження їхнього відсторонення.
Цього року навіть у Раді Світової легкої атлетики були ті, хто проголосував за повернення росіян і білорусів. Але позиція її президента Себастьяна Коу і більшості членів Ради, на щастя, залишається незмінною.
Себастьян Кое (фото: Marton Kovacs)
Ми, зі свого боку, й надалі маємо докладати максимум зусиль для того, щоб доводити не лише словами, а й фактами, аргументовано, чому їхнє повернення неприпустиме.
Серед іншого, це створення росіянами умов, коли неможливо займатися спортом: вбивство російською армією спортсменів, вимушеність багатьох наших атлетів воювати замість того, щоб тренуватися, знищення інфраструктури; окупація територій з відповідними обʼєктами; спортивні анексії, коли росіяни створюють федерації на окупованих територіях.
Ті ж допінгові програми на державному рівні, як і багато іншого, що свідчить про неприпустимість перебування символіки, спортсменів та функціонерів цієї держави на міжнародній арені. Їх злочини зачіпають сотні об’єктів, тисячі спортсменів та грубо порушують міжнародне гуманітарне право!
І ми працюємо й надалі в цьому напрямку, щоб не допускати агресора до змагань: керівництво зі свого боку, атлети – зі свого, зокрема через медіа й численні інтерв’ю.