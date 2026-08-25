rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 25 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Трансферна бомба в АПЛ: "Тоттенгем" підписав вінгера "Манчестер Сіті" майже за 100 млн
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 25 серпня 2026 · 14:30

Трансферна бомба в АПЛ: "Тоттенгем" підписав вінгера "Манчестер Сіті" майже за 100 млн

22-річний бразилець уклав зі "шпорами" контракт на п'ять років
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Трансферна бомба в АПЛ: "Тоттенгем" підписав вінгера "Манчестер Сіті" майже за 100 млн
Савіньйо уклав контракт до 2031 року (Фото: tottenhamhotspur)

Лондонський "Тоттенгем" офіційно оголосив про підписання 22-річного бразильського вінгера "Манчестер Сіті" Савіньйо.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву пресслужби "Тоттенгема".

Деталі гучного трансферу

Лондонський клуб завершив перехід бразильця після того, як футболіст успішно пройшов медичний огляд і врегулював усі юридичні деталі. За даними ЗМІ, підсумкова вартість трансферу з урахуванням бонусних виплат склала близько 99 мільйонів євро (75 млн фунтів гарантовано плюс до 10 млн фунтів бонусами).

Савіньйо підписав із "шпорами" довгостроковий контракт і виступатиме за нову команду до червня 2031-го року.

Досягнення Савіньйо в Манчестері та збірній

У складі манчестерського гранда вінгер відіграв 84 матчі у всіх турнірах, відзначившись 7 забитими м'ячами. Разом із "містянами" він здобув Кубок Англії та Кубок англійської ліги.

За національну збірну Бразилії Савіньйо дебютував у березні 2024-го року в товариській грі проти Англії (1:0) на стадіоні "Вемблі". Загалом у формі "селесао" Савіньйо провів 13 поєдинків та забив один гол.

Раніше ми повідомляли, що "Тоттенгем" та "Манчестер Сіті" узгодили деталі трансферу 22-річного вінгера.

Теги: Футбол Манчестер Сіті Тоттенхэм
Головні матчі
Серія А Матч завершився
Рома 4:0 Фіорентина
АПЛ Матч завершився
Фулгем 2:3 Челсі
Ла Ліга Матч завершився
Малага 1:1 Депортіво
Головні новини
Проти команди Гаттузо: Довбик дебютував за "Болонью" у Серії А Проти команди Гаттузо: Довбик дебютував за "Болонью" у Серії А Готується повернутися в ринг: стало відомо, в якій країні зараз проживає Ломаченко Готується повернутися в ринг: стало відомо, в якій країні зараз проживає Ломаченко Успішний старт: Подрез вперше перемогла у кваліфікації US Open Успішний старт: Подрез вперше перемогла у кваліфікації US Open
Точки зору
Артем Кравець
Ребров сам створив зайвий привід для критики Артем Кравець Український футболіст
Данило Вереітін
"Динамо" програло не "Карабаху". Воно програло саме собі Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Олександр Чепілко
Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер