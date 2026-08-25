Трансферна бомба в АПЛ: "Тоттенгем" підписав вінгера "Манчестер Сіті" майже за 100 млн

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву пресслужби "Тоттенгема" .

Деталі гучного трансферу

Лондонський клуб завершив перехід бразильця після того, як футболіст успішно пройшов медичний огляд і врегулював усі юридичні деталі. За даними ЗМІ, підсумкова вартість трансферу з урахуванням бонусних виплат склала близько 99 мільйонів євро (75 млн фунтів гарантовано плюс до 10 млн фунтів бонусами).

Савіньйо підписав із "шпорами" довгостроковий контракт і виступатиме за нову команду до червня 2031-го року.

Досягнення Савіньйо в Манчестері та збірній

У складі манчестерського гранда вінгер відіграв 84 матчі у всіх турнірах, відзначившись 7 забитими м'ячами. Разом із "містянами" він здобув Кубок Англії та Кубок англійської ліги.

За національну збірну Бразилії Савіньйо дебютував у березні 2024-го року в товариській грі проти Англії (1:0) на стадіоні "Вемблі". Загалом у формі "селесао" Савіньйо провів 13 поєдинків та забив один гол.