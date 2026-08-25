Трансферна бомба в АПЛ: "Тоттенгем" підписав вінгера "Манчестер Сіті" майже за 100 млн

Лондонський "Тоттенгем" офіційно оголосив про підписання 22-річного бразильського вінгера "Манчестер Сіті" Савіньйо.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву пресслужби "Тоттенгема".
Лондонський клуб завершив перехід бразильця після того, як футболіст успішно пройшов медичний огляд і врегулював усі юридичні деталі. За даними ЗМІ, підсумкова вартість трансферу з урахуванням бонусних виплат склала близько 99 мільйонів євро (75 млн фунтів гарантовано плюс до 10 млн фунтів бонусами).
Савіньйо підписав із "шпорами" довгостроковий контракт і виступатиме за нову команду до червня 2031-го року.
У складі манчестерського гранда вінгер відіграв 84 матчі у всіх турнірах, відзначившись 7 забитими м'ячами. Разом із "містянами" він здобув Кубок Англії та Кубок англійської ліги.
За національну збірну Бразилії Савіньйо дебютував у березні 2024-го року в товариській грі проти Англії (1:0) на стадіоні "Вемблі". Загалом у формі "селесао" Савіньйо провів 13 поєдинків та забив один гол.
Раніше ми повідомляли, що "Тоттенгем" та "Манчестер Сіті" узгодили деталі трансферу 22-річного вінгера.