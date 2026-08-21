Рекордний трансфер: "Тоттенгем" узгодив трансфер вінгера "Манчестер Сіті" за 99 млн євро

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання Globo Esporte .

Фінансові деталі та новий рекорд "Манчестер Сіті"

За інформацією джерела, загальна вартість угоди складе 93,5 млн євро гарантованої виплати плюс 5,7 млн євро у вигляді бонусів (сумарно понад 99 млн євро). Гравець найближчим часом має вилетіти до Лондона для проходження медогляду перед офіційним підписанням контракту.

Цей перехід стане рекордним продажем у всій історії "Манчестер Сіті". Раніше найдорожчим відходом з клубу залишався трансфер аргентинського нападника Хуліана Альвареса до мадридського "Атлетіко" у серпні 2024-го року за 75 млн євро.

Торги за Мармуша та статистика Савіньйо

Паралельно з трансфером Савіньйо "Тоттенгем" перебуває на просунутій стадії перемовин щодо переходу нападника "Манчестер Сіті" Омара Мармуша. Загальний пакет подвійного трансферу двох гравців оцінюється приблизно у 151 млн євро.

Варто зазначити, що Савіньйо приєднався до "містян" у липні 2024-го року із французького "Труа". Його контракт із "Сіті" розрахований до 2031-го року.

У минулому сезоні вінгер відзначився 4 голами та 2 асистами у 36 матчах у всіх турнірах за клуб.