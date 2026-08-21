Рекордный трансфер: "Тоттенхэм" согласовал трансфер вингера "Манчестер Сити" за 99 млн евро

Лондонский "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" достигли принципиального согласия по трансферу 22-летнего бразильского левого вингера Савиньо
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание Globo Esporte.
По информации источника, общая стоимость сделки составит 93,5 млн. евро гарантированной выплаты плюс 5,7 млн. евро в виде бонусов (суммарно свыше 99 млн. евро). Игрок должен в ближайшее время вылететь в Лондон для прохождения медосмотра перед официальным подписанием контракта.
Этот переход станет рекордной продажей по всей истории "Манчестер Сити". Ранее самым дорогим уходом из клуба оставался трансфер аргентинского нападающего Хулиана Альвареса в мадридский "Атлетико" в августе 2024 года за 75 млн евро.
Параллельно с трансфером Савиньо "Тоттенгэм" находится на продвинутой стадии переговоров по переходу нападающего "Манчестер Сити" Омара Мармуша. Общий пакет двойного трансфера двух игроков оценивается примерно в 151 млн. евро.
Стоит отметить, что Савиньо присоединился к "горожанам" в июле 2024 года из французского "Труа". Его контракт с "Сити" рассчитан до 2031 года.
В прошлом сезоне вингер отличился 4 голами и 2 ассистами в 36 матчах во всех турнирах за клуб.
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