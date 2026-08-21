Рекордный трансфер: "Тоттенхэм" согласовал трансфер вингера "Манчестер Сити" за 99 млн евро

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание Globo Esporte .

Финансовые детали и новый рекорд "Манчестер Сити"

По информации источника, общая стоимость сделки составит 93,5 млн. евро гарантированной выплаты плюс 5,7 млн. евро в виде бонусов (суммарно свыше 99 млн. евро). Игрок должен в ближайшее время вылететь в Лондон для прохождения медосмотра перед официальным подписанием контракта.

Этот переход станет рекордной продажей по всей истории "Манчестер Сити". Ранее самым дорогим уходом из клуба оставался трансфер аргентинского нападающего Хулиана Альвареса в мадридский "Атлетико" в августе 2024 года за 75 млн евро.

Торги за Мармуша и статистика Савиньо

Параллельно с трансфером Савиньо "Тоттенгэм" находится на продвинутой стадии переговоров по переходу нападающего "Манчестер Сити" Омара Мармуша. Общий пакет двойного трансфера двух игроков оценивается примерно в 151 млн. евро.

Стоит отметить, что Савиньо присоединился к "горожанам" в июле 2024 года из французского "Труа". Его контракт с "Сити" рассчитан до 2031 года.

В прошлом сезоне вингер отличился 4 голами и 2 ассистами в 36 матчах во всех турнирах за клуб.