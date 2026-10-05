Украина проиграла Венгрии и усложнила себе борьбу за выход из группы Лиги наций

Сборная Украины потерпела второе поражение в Лиге наций УЕФА сезона-2026/27. В четвертом туре "сине-желтые" в словацкой Трави уступили Венгрии со счетом 1:2. После этой неудачи команда Андреа Мальдеры усугубила свое турнирное положение.

Ход матча Украина – Венгрия

Украина и Венгрия начали матч в Трнаве за борьбу за важные очки в группе B2. Перед поединком команды имели по четыре очка, в то время как лидер группы Северная Ирландия опережала их на три пункта.

Первый тайм не порадовал зрителей голами. Однако почти сразу после перерыва венгры смогли открыть счет: Милан Тот вывел свою команду вперед. Минимальное преимущество гостей держалось до 83-й минуты. Сборная Украины заработала угловой, подачу с правого фланга легким касанием головой по мячу замкнул Роман Яремчук.

Впрочем, отпраздновать это взятие ворот команда Андреа Мальдеры не успела. Буквально за полторы минуты венгерская команда провела быструю атаку, завершившуюся точным ударом Марка Чингера.

В итоге финальный свисток зафиксировал победу Венгрии со счётом 2:1.

Это поражение стало вторым подряд для Украины в Лиге наций. В предыдущем туре команда Мальдеры уступила Северной Ирландии со счетом 0:3. До этого украинцы победили Венгрию в Будапеште (1:0) и сыграли вничью с Грузией (0:0).

Лига наций. 4-й тур

Украина – Венгрия – 1:2

Голы : Яремчук, 83 – Тот, 52; Чингер, 85.

Название

Турнирная таблица

После четырех туров у Украины есть 4 очка. Столько набрала Венгрия, однако после очной встречи именно венгры получили важное преимущество в борьбе за позиции в группе.

Лидирует Северная Ирландия, которая перед четвертым туром имела 7 очков. Грузия оставалась на четвёртом месте с одним баллом.

Следующие матчи сборной Украины

В ноябре сборная Украины проведет два заключительных поединка группового этапа Лиги наций. 14 ноября команда Андреа Мальдеры сыграет на выезде против Северной Ирландии.

17 ноября "сине-желтые" завершат групповой этап домашним матчем против Грузии. Именно эти встречи могут определить итоговое место Украины в квартете.