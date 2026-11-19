Первая ракетка Украины Элина Свитолина решила не ставить точку в выступлениях в этом году после завершения официального тура. Шестой номер мирового рейтинга присоединится к звездному составу участников выставочных командных соревнований World Tennis League, которые пройдут в конце декабря в Индии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram турнира .

Звездная компания в Индии

Престижный выставочный турнир примет индийский город Бенгалуру с 17 по 20 декабря. Для Свитолиной это станет уже вторым подряд участием в этих соревнованиях.

Организаторы уже подтвердили участие ряда известных игроков мирового тенниса. Компанию украинке на кортах Бенгалуру составят швейцарка Белинда Бенчич, испанка Паула Бадоса, чешка Каролина Плишкова, а также австралиец Ник Кирьос и представитель Казахстана Александр Бублик.

Особенности формата World Tennis League

Смешанный командный турнир проводится ежегодно на протяжении пяти лет и имеет необычный для классического тенниса формат:

Состав участников: все теннисисты распределяются на четыре коллектива ("Орлы", "Соколы", "Ястребы" и "Воздушные змеи"), в каждый из которых входят по четыре игрока – двое мужчин и две женщины.

Структура матчей: на групповом этапе команды играют друг с другом по круговой системе. Каждое командное противостояние состоит из четырех поединков: мужского одиночного, женского одиночного и двух парных встреч (мужской, женской или микста).

Решающая стадия: две лучшие команды по итогам группового раунда выходят в финал, где разыгрывают главный трофей.

Стоит отметить, что в прошлом году в турнире, помимо Свитолиной, выступала еще одна украинка – Марта Костюк. Ее команда дошла до решающего матча соревнований.

Итоги сезона-2026 для Свитолиной

Официальную часть сезона-2026 Элина Свитолина завершила на высокой ноте, добравшись до финала Итогового турнира WTA.

В целом нынешний год стал для украинки самым успешным за последние семь сезонов. В начале сезона Элина установила личный рекорд на Australian Open, пробившись в полуфинал. Благодаря этому она впервые с октября 2021 года вернулась в топ-10 мирового рейтинга. Официальный сезон Свитолина завершила на шестой строчке классификации WTA.