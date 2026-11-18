В чемпионате Украины по хоккею состоялся очередной матч между "Кременчугом" и херсонским "Днепром". Гости одержали победу со счетом 4:3, забросив решающую шайбу в овертайме.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Команды обменялись голами в первом периоде

Хозяева открыли счет уже на второй минуте благодаря шайбе Пиддубного. Однако "Днепр" ответил двумя голами Журенко, дважды воспользовавшийся численным преимуществом своей команды. До перерыва Небоян восстановил равновесие.

На старте второго периода Мироненко снова вывел "Кременчуг" вперед. В третьем периоде Бондаренко реализовал большинство и перевел игру в овертайм.

Ройко принес "Днепру" победу в овертайме

Дополнительное время длилось недолго: на 65-й минуте Ройко после передач Жовтяка и Куцевича забросил решающую шайбу. Херсонцы победили со счетом 4:3 и записали в актив вторую победу над "Кременчугом".

"Кременчуг" – "Днепр" – 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 - Поддубный (Абаджян, Геворкян), 01:03; 1:1 - Журенко (Куцевич, Бондаренко, бол.), 09:14; 1:2 - Журенко (Бондаренко, Куцевич, бол.), 15:09; 2:2 – Небоян (Панков, Абаджян, бол.), 18:47; 3:2 – Мироненко (Материкин, Матусевич), 20:47; 3:3 - Бондаренко (Куцевич, более.), 46:42; 3:4 – Ройко (Жовтяк, Куцевич), 64:48.