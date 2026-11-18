Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп получила временную дисквалификацию после положительного результата допинг-пробы. В образце спортсменки обнаружили два запрещенных вещества.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Международное агентство по допинг-тестированию (ITA) .

Обнаружили в допинг-пробе Камилы Конотоп

По информации ITA, пробу у 25-летней украинки отобрали 7 сентября 2026 во время внесоревновательного контроля.

Лабораторный анализ выявил экзогенный тестостерон и адиол(ы). Оба вещества относятся к классу анаболических андрогенных стероидов (S1.1) в запрещенном списке Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Они запрещены как во время соревнований, так и вне их и обладают свойствами, способствующими наращиванию мышечной массы и увеличению силы.

Какие последствия угрожают украинской тяжелоатлетке

В отношении Конотоп ввели обязательное временное отстранение в соответствии с антидопинговыми правилами Международной федерации тяжелой атлетики.

Спортсменка имеет право требовать анализа пробы Б. Если ее результаты подтвердят выводы исследования пробы А или Конотоп не обратится с запросом на повторный анализ, дело будет рассматриваться как подтвержденное нарушение антидопинговых правил. В то же время, украинка сможет предоставить собственные объяснения.

Также тяжелоатлетка имеет право обжаловать временное отстранение и требовать его отмены.

Напомним, Камила Конотоп является одной из самых титулованных представительниц украинской тяжелой атлетики. В апреле 2026 года она в четвертый раз стала абсолютной чемпионкой Европы. Также в ее активе серебро чемпионата мира-2023 и участие в двух Олимпийских играх – Токио-2020 и Париже-2024.