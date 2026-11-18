Донецкий "Шахтер" не сможет рассчитывать на вингера Глейкера Мендосу до завершения 2026 года. По информации журналиста Игоря Бурбаса, травма лодыжки оказалась серьезнее, чем ожидалось.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на журналиста и инсайдера Игоря Бурбаса .

Мендоса получил травму во время выступлений за сборную

По словам журналиста, повреждение лодыжки венесуэлец получил во время матча за национальную команду. Из-за проблем со здоровьем он досрочно покинул расположение сборной Венесуэлы.

По возвращении в "Шахтер" футболист прошел углубленное медицинское обследование. Его результаты показали, что процесс восстановления продлится больше месяца.

"Вингер досрочно покинул лагерь сборной Венесуэлы. Вернувшись в расположение клуба, он прошел углубленное обследование. И вот, насколько известно мне, на восстановление игроку теперь уйдет больше месяца", - сообщил Бурбас.

Статистика Мендосы в сезоне

Таким образом, Мендоса уже не сможет помочь "горнякам" в оставшихся матчах для команды в 2026-м году.

В этом сезоне венесуэльский вингер провел за донецкий клуб 15 поединков во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и одна результативная передача.