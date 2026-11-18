Мадридский "Реал" официально объявил о продлении контракта с атакующим полузащитником Ардой Гюллером. Новое соглашение с 21-летним турком будет действовать до 30 июня 2032 года.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Реала".
О договоренности с футболистом сообщила пресс-служба "сливочных". Стороны согласовали новый контракт, рассчитанный до лета 2032-го года. Предварительное соглашение полузащитника должно было завершиться в 2029-м.
Гюллер присоединился к мадридскому клубу в июле 2023 года, перейдя из турецкого "Фенербахче". Сумма перехода составила 20 миллионов евро.
С момента перехода Гюллер провел за "Реал" 126 матчей и завоевал пять трофеев. В его коллекции - победы в Лиге чемпионов, Ла Лиге, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Суперкубке Испании.
В нынешнем сезоне турецкий полузащитник сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.
Текущая рыночная стоимость Гюллера составляет 100 миллионов евро.
Ранее мы сообщали, что "Реал" договорился о продлении контракта еще с одной из звезд.