Остается в Мадриде еще на два года: "Реал" договорился о продлении контракта со своей звездой

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем договорился с "Реалом" о продлении контракта до июня 2031 года. Новое соглашение будет также предусматривать улучшение финансовых условий футболиста.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание AS .

"Реал" продлит контракт с англичанином

Стороны достигли договоренности о продолжении сотрудничества до июня 2031 года. Действующий контракт английского полузащитника был рассчитан до завершения сезона-2028/29, так что новое соглашение продлит его пребывание в клубе еще на два года.

Ожидается, что футболист получит улучшенные финансовые условия. Таким образом, "Реал" отметит его значение для команды, влияние на игру и авторитет в раздевалке.

Переговоры начались в конце прошлого сезона. По информации источника, стороны изначально были настроены на продолжение сотрудничества. Беллингем чувствует себя все более комфортно в Мадриде, а болельщики клуба высоко ценят его самоотдачу, характер и способность вести партнеров за собой.

Англичанин снова набрал оптимальную форму

После перехода из дортмундской "Боруссии" летом 2023 года Беллингем быстро стал одним из ключевых игроков "Реала". В клубе также рассматривают его как потенциального лидера нового поколения, который может помочь заполнить роль, которую раньше исполняли опытные футболисты, в частности, Дани Карвахаль, Лука Модрич и Тони Кроос.

В конце предыдущего сезона англичанин постепенно вернулся в лучшие кондиции после проблем с плечом, из-за которых ему в конце концов понадобилась операция. Ради помощи команде в сложный период он отложил хирургическое вмешательство, что впоследствии сказалось на его выступлениях.

В текущем клубном сезоне англичанин уже записал на свой счет три гола и три ассиста в чемпионате.