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Футбол 17 октября 2026 · 10:34

После сравнений с Геббельсом: "Реал" требует отставки президента Ла Лиги

Мадридцы назвали слова функционера неприемлемыми и обвинили его в предвзятости
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
После сравнений с Геббельсом: "Реал" требует отставки президента Ла Лиги
Хавьер Тебас (Фото: javier.tebas, Instagram)
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"Реал" потребовал немедленной отставки президента Ла Лиги Хавьера Тебаса после сравнения коммуникации мадридского клуба с методами нацистской пропаганды. В клубе заявили о нехватке нейтральности и уважения функционера.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление мадридского "Реала" .

Реал требует отставки президента Ла Лиги

Мадридский "Реал" выступил с резким заявлением против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, потребовав его немедленной отставки с должности главы чемпионата Испании, а также с должности вице-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Причиной послужили высказывания функционера, сравнившего коммуникационную стратегию мадридского клуба с методами Йозефа Геббельса, министра пропаганды нацистской Германии.

Накануне Тебас подверг критике публикации журналистов Томаса Гонсалеса Мартина и Хесуса Урдиолы в издании El Debate. По его мнению, их материалы все труднее отличить от официальных сообщений руководства "Реала".

Функционер утверждал, что клуб систематически повторяет обвинения, создает образ врага и позиционирует себя жертвой судейских решений. В то же время, Тебас уточнил, что сравнивал именно методы пропаганды, а не нацистскую идеологию или болельщиков мадридцев.

В "Реале" обвинили Тебаса в предвзятости

В мадридском клубе назвали высказывания президента Ла Лиги неприемлемыми и оскорбительными. "Реал" также обвинил функционера в систематических атаках на команду, президента Флорентино Переса и клубный телеканал.

"Поведение Хавьера Тебаса свидетельствует о нехватке нейтральности, уважения и беспристрастности, что несовместимо с его институциональными обязанностями. Его постоянные атаки на "Реал" Мадрид и тех, кто требует прозрачности и обновления, является настоящей проблемой для испанского футбола", - говорится в заявлении.

"Реал" вспомнил дело Негрейры

Отдельное внимание мадридцы уделили делу Негрейры, которое касается многолетних выплат "Барселоны" бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров Испании.

Реал заявил, что обратился в УЕФА с требованием полностью выяснить обстоятельства этих платежей. Кроме того, клуб призвал к комплексному обновлению арбитражной системы и руководящим структурам испанского футбола.

Это уже второе публичное заявление "Реала" против Тебаса менее чем за месяц. Предыдущий клуб обнародовал 22 сентября после комментариев президента Ла Лиги о судействе в мадридском дерби против "Атлетико".

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Теги: Реал Футбол
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