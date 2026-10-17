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Футбол 17 жовтня 2026 · 10:34

Після порівнянь з Геббельсом: "Реал" вимагає відставки президента Ла Ліги

Мадридці назвали слова функціонера неприйнятними та звинуватили його в упередженості
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Після порівнянь з Геббельсом: "Реал" вимагає відставки президента Ла Ліги
Хав'єр Тебас (Фото: javier.tebas, Instagram)
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"Реал" зажадав негайної відставки президента Ла Ліги Хав’єра Тебаса після його порівняння комунікації мадридського клубу з методами нацистської пропаганди. У клубі заявили про брак нейтральності та поваги з боку функціонера.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційну заяву мадридського "Реала".

Реал вимагає відставки президента Ла Ліги

Мадридський "Реал" виступив із різкою заявою проти президента Ла Ліги Хав’єра Тебаса, зажадавши його негайної відставки з посади очільника чемпіонату Іспанії, а також із посади віцепрезидента Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF).

Причиною стали висловлювання функціонера, який порівняв комунікаційну стратегію мадридського клубу з методами Йозефа Геббельса, міністра пропаганди нацистської Німеччини.

Напередодні Тебас розкритикував публікації журналістів Томаса Гонсалеса Мартіна та Хесуса Урдіоли у виданні El Debate. На його думку, їхні матеріали дедалі важче відрізнити від офіційних повідомлень керівництва "Реала".

Функціонер стверджував, що клуб систематично повторює звинувачення, створює образ ворога та позиціонує себе як жертву суддівських рішень. Водночас Тебас уточнив, що порівнював саме методи пропаганди, а не нацистську ідеологію чи вболівальників мадридців.

У "Реалі" звинуватили Тебаса в упередженості

У мадридському клубі назвали висловлювання президента Ла Ліги неприйнятними й образливими. "Реал" також звинуватив функціонера в систематичних атаках на команду, президента Флорентіно Переса та клубний телеканал.

"Поведінка Хав’єра Тебаса свідчить про брак нейтральності, поваги та неупередженості, що несумісно з його інституційними обов’язками. Його постійні атаки на "Реал" Мадрид і тих, хто вимагає прозорості та оновлення, є справжньою проблемою для іспанського футболу", - йдеться в заяві клубу.

"Реал" згадав справу Негрейри

Окрему увагу мадридці приділили справі Негрейри, яка стосується багаторічних виплат "Барселони" колишньому віцепрезиденту Технічного комітету арбітрів Іспанії.

"Реал" заявив, що звернувся до УЄФА з вимогою повністю з’ясувати обставини цих платежів. Крім того, клуб закликав до комплексного оновлення арбітражної системи та керівних структур іспанського футболу.

Це вже друга публічна заява "Реала" проти Тебаса менш ніж за місяць. Попередню клуб оприлюднив 22 вересня після коментарів президента Ла Ліги щодо суддівства в мадридському дербі проти "Атлетіко".

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Теги: Реал Футбол
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