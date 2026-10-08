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Футбол 08 жовтня 2026 · 14:44

Бійка в роздягальні "Реала": дві зірки зійшлися у жорсткому конфлікті

Прихід Жозе Моурінью поки не змінив ситуацію в команді
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Бійка в роздягальні "Реала": дві зірки зійшлися у жорсткому конфлікті
З приходом Моурінью проблеми в "Рналі" не зникли (фото: x.com/realmadriden)
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У мадридському "Реалі" спалахнув новий внутрішній скандал. Під час чергової суперечки в роздягальні двоє футболістів "королівського клубу" влаштували бійку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на іспанську радіостанцію Cadena SER.

Хто побився в роздягальні

Внутрішня криза в мадридському "Реалі" продовжує поглиблюватися. Згідно з даними іспанських ЗМІ, двоє футболістів команди вступили у фізичне зіткнення прямо в роздягальні. Імена учасників конфлікту поки що ретельно приховуються від громадськості.

Журналіст Антон Меана зазначив, що атмосфера в колективі залишається настільки ж напруженою і "холодною", як і п'ять місяців тому. Прихід легендарного Жозе Моуринью на посаду головного тренера поки не допоміг згуртувати зірковий склад, а проблеми в колективі тягнуться ще з часів попередніх наставників – Хабі Алонсо та Альваро Арбелоа.

Критична ситуація в "Реалі"

Нинішній конфлікт став не першим подібним випадком у мадридській команді. У травні 2026 року стало відомо про бійку між півзахисниками Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені. Тоді клуб підтвердив інформацію про інцидент і наклав на футболістів штрафи.

Нова сутичка відбувається на тлі непростої ситуації всередині команди. За інформацією джерела, Джуд Беллінгем дуже незадоволений поведінкою Кіліана Мбаппе та Вінісіуса Жуніора. Але керівництво "Реала" попросило англійського півзахисника зберігати терпіння та не надавати окремим інцидентам надмірного значення.

Ситуацію всередині клубу додатково загострюють неоднозначні результати в Ла Лізі, де мадридці набрали 15 очок у 7 матчах і йдуть лише на 4-му місці.

Раніше ми розповіли, як Ла Ліга заблокувала трансфер зірки "Реала" через смішну зарплату.

Теги: Реал Футбол Жозе Моуринью
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