Карвахаль залишається поза грою: Ла Ліга заблокувала трансфер зірки "Реала" через смішну зарплату

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ESPN .

Причина вето від Ла Ліги

Перехід 34-річного захисника Дані Карвахаля до лав "Хетафе" не відбудеться, хоча клуб був дуже близьким до завершення трансферу. Раніше президент клубу Анхель Торрес запевняв, що гравець уже пройшов медичне обстеження, проте згодом підтвердив повний крах домовленостей.

Головною причиною стали фінансові обмеження Ла Ліги. Експерти чемпіонату визнали запропоновану Карвахалю річну зарплату в розмірі 400 тисяч євро "нереалістичною" на тлі його колишніх доходів у "Реалі", де він заробляв 10 мільйонів євро на рік. Подібні правила діють для запобігання прихованим виплатам і контролю реального рівня зарплат у клубах.

Легендарна кар'єра в "Реалі"

Карвахаль є вихованцем академії "Реала" і віддав мадридському клубу 13 сезонів, зігравши 450 матчів та забивши 14 голів. Останній поєдинок за "вершкових" він провів 23 травня 2026 року проти "Атлетіка" (4:2). Загалом захисник завоював із командою 27 трофеїв, зокрема шість титулів Ліги чемпіонів.

Останні роки кар'єри гравця супроводжувалися серйозними травмами – розривами хрестоподібних та інших зв'язок коліна, через які в сезоні-2025/26 він провів лише 23 матчі. Тепер після зриву переходу до "Хетафе", який наразі посідає 11-те місце в Ла Лізі, майбутнє досвідченого футболіста залишається відкритим.