Карвахаль остается вне игры: Ла Лига заблокировала трансфер звезды "Реала" из-за смешной зарплаты

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Причина вето от Ла Лиги

Переход 34-летнего защитника Дани Карвахаля в "Хетафе" не состоится, хотя клуб был очень близок к завершению трансфера. Ранее президент клуба Анхель Торрес заверял, что игрок уже прошел медицинское обследование, однако позже подтвердил полный крах договоренностей.

Главной причиной стали финансовые ограничения Ла Лиги. Эксперты чемпионата признали предложенную Карвахалю годовую зарплату в размере 400 тысяч евро "нереалистичной" на фоне его прежних доходов в "Реале", где он зарабатывал 10 миллионов евро в год. Подобные правила действуют для предотвращения скрытых выплат и контроля реального уровня зарплат в клубах.

Легендарная карьера в "Реале"

Карвахаль является воспитанником академии "Реала" и отдал мадридскому клубу 13 сезонов, сыграв 450 матчей и забив 14 голов. Последний поединок за "сливочных" он провел 23 мая 2026 года против "Атлетика" (4:2). Всего защитник завоевал с командой 27 трофеев, в том числе шесть титулов Лиги чемпионов.

Последние годы карьеры игрока сопровождались серьезными травмами - разрывами крестообразных и других связок колена, из-за которых в сезоне-2025/26 он провел всего 23 матча. Теперь после срыва перехода в "Хетафе", который в настоящее время занимает 11-е место в Ла Лиге, будущее опытного футболиста остается открытым.