Возвращение легенды: экс-звезда "Манчестер Сити" возобновил карьеру в 40 лет

Легендарный испанский полузащитник Давид Силва неожиданно возобновил профессиональную карьеру в возрасте 40 лет. Чемпион мира подписал краткосрочный контракт с гонконгским "Шатином".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу клуба в Instagram .

Силва возвращается в профессиональный футбол

Для 40-летнего испанца это будет первое появление на профессиональном поле с 2023 года. Силва объявил о завершении карьеры летом того же года. На тот момент хавбек был игроком "Реал Сосьедад".

Причиной стало серьезное повреждение – разрыв передней крестообразной связки колена, который футболист получил во время предсезонной тренировки. Тогда казалось, что травма поставила точку в карьере одного из лучших плеймейкеров своего поколения. Однако три года спустя испанец решил вернуться на профессиональный уровень.

Легендарная карьера в "Манчестер Сити"

Наибольшее признание Силва получил во время выступлений за "Манчестер Сити", цвет которого защищал с 2010-го по 2020-й год. Вместе с английским клубом испанец выиграл 14 трофеев, среди которых:

4 чемпионства Англии;

2 Кубка Англии;

5 Кубков Футбольной лиги.

Силва стал одной из ключевых фигур становления "горожан" как одного из ведущих клубов Англии.

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы

Не менее успешна была карьера Силвы в сборной Испании. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира 2010 года и дважды выигрывал чемпионат Европы - в 2008 и 2012 годах.

В финале Евро-2012 против Италии Силва забил один из председателей испанской сборной. За национальную команду полузащитник провел 125 матчей и забил 35 голов. Выступления за Испанию он завершил в августе 2018 года.

Что известно о новом клубе Силвы

"Шатин" выступает в Премьер-лиге Гонконга, однако команда переживает непростой период.

После четырех туров сезона-2026/27 клуб занимает 10 место из 11 команд. На его счету одна победа и три поражения, а разница забитых и пропущенных мячей составляет 5:12.