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Футбол 07 октября 2026 · 16:41

25 трофеев за 18 сезонов: экс-звезда "Барселоны" объявил о завершении карьеры

Испанец покинул футбол с уникальным достижением, которого не повторил ни один игрок
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
25 трофеев за 18 сезонов: экс-звезда "Барселоны" объявил о завершении карьеры
Педро и часть его трофеев (Фото: fcbarcelona, Instagram)
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Бывший нападающий сборной Испании Педро Родригес объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 39 лет. Последним клубом футболиста был римский "Лацио".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на социальные сети Педро.

Педро простился с футболом

Испанец покинул "Лацио" летом 2026 года, после чего оставался без клуба. Теперь же Педро заявил, что пора начать новый этап жизни.

"Я иду с гордостью за то, что осуществил свою мечту, и за всех людей, которые были рядом со мной и помогли сделать ее реальностью. Спасибо, футбол, за то, что сделал меня таким счастливым", - написал Родригес.

Карьера Педро

Профессиональную карьеру Родригес начал в "Барселоне", за которую выступал до 2015 года. После этого форвард играл за "Челси", "Рому" и "Лацио".

За римский клуб Педро провел 209 матчей, забил 39 голов и отдал 19 результативных передач. Всего на клубном уровне испанец сыграл 794 официальных матча, в которых отличился 197 голами и 113 ассистами.

Три победы в Лиге чемпионов и 25 трофеев

Самый успешный период карьеры Педро пришелся на выступления за "Барселону". Вместе с каталонским клубом он трижды выигрывал Лигу чемпионов и пять раз становился чемпионом Испании.

В составе сборной Испании Родригес стал чемпионом мира 2010 года и победителем Евро-2012. В общей сложности за карьеру Педро завоевал 25 трофеев.

Стоит отметить и украинский след в карьере испанского нападающего – он отличился в воротах "Шахтера" в матче за Суперкубок УЕФА-2009.

Уникальное достижение Педро

Родригес также является единственным футболистом в истории, который выигрывал:

  • чемпионат мира;
  • чемпионат Европы;
  • Лигу чемпионов;
  • Лигу Европы;
  • Суперкубок УЕФА;
  • клубный чемпионат мира.

Таким образом, Педро завершил карьеру в возрасте 39 лет, оставив после себя одну из самых титулованных карьер среди испанских футболистов.

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Теги: Футбол
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