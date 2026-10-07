25 трофеев за 18 сезонов: экс-звезда "Барселоны" объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Испании Педро Родригес объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 39 лет. Последним клубом футболиста был римский "Лацио".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на социальные сети Педро.
Испанец покинул "Лацио" летом 2026 года, после чего оставался без клуба. Теперь же Педро заявил, что пора начать новый этап жизни.
"Я иду с гордостью за то, что осуществил свою мечту, и за всех людей, которые были рядом со мной и помогли сделать ее реальностью. Спасибо, футбол, за то, что сделал меня таким счастливым", - написал Родригес.
Siento que es el momento.— Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 7, 2026
El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida.
Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad.
Gracias fútbol por hacerme tan feliz. pic.twitter.com/4sEI3GFGQU
Профессиональную карьеру Родригес начал в "Барселоне", за которую выступал до 2015 года. После этого форвард играл за "Челси", "Рому" и "Лацио".
За римский клуб Педро провел 209 матчей, забил 39 голов и отдал 19 результативных передач. Всего на клубном уровне испанец сыграл 794 официальных матча, в которых отличился 197 голами и 113 ассистами.
Самый успешный период карьеры Педро пришелся на выступления за "Барселону". Вместе с каталонским клубом он трижды выигрывал Лигу чемпионов и пять раз становился чемпионом Испании.
В составе сборной Испании Родригес стал чемпионом мира 2010 года и победителем Евро-2012. В общей сложности за карьеру Педро завоевал 25 трофеев.
Стоит отметить и украинский след в карьере испанского нападающего – он отличился в воротах "Шахтера" в матче за Суперкубок УЕФА-2009.
Родригес также является единственным футболистом в истории, который выигрывал:
Таким образом, Педро завершил карьеру в возрасте 39 лет, оставив после себя одну из самых титулованных карьер среди испанских футболистов.
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