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Футбол 07 октября 2026 · 07:47

Гол и ассисты на прощание: Месси провел последний матч за сборную Аргентины (видео)

Капитан принял участие во всех трех голах команды
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Гол и ассисты на прощание: Месси провел последний матч за сборную Аргентины (видео)
Лионель Месси простился с национальной командой (фото: x.com/Argentina)
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Лионель Месси провел последний матч в составе сборной Аргентины. Легендарный капитан помог команде уверенно победить Бенин в товарищеском поединке и оставил яркий след в своей прощальной игре.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Отдал партнерам и забил сам

В ночь с 6 на 7 октября по киевскому времени Аргентина на стадионе "Монументаль" в Буэнос-Айресе встретилась с Бенином в товарищеском матче.

Хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 3:0, а главным действующим лицом встречи стал Месси.

Капитан аргентинцев принял непосредственное участие во всех трех результативных атаках своей команды. Сначала 39-летний футболист дважды ассистировал партнерам – Николасу Отаменди и Нико Пасу.

Во втором тайме настал черед самого Месси. Легендарный нападающий реализовал пенальти и поставил точку в матче.

Товарищеский матч

Аргентина – Бенин – 3:0

Голы: Отаменди, 48, Пасс, 61, Месси, 71 (с пенальти)

Символическое прощание с национальной командой

Встреча с Бенином стала последней для Месси в составе сборной Аргентины. Символично, что на десятой минуте поединок остановили на одну минуту – в честь футболиста, на протяжении всей карьеры выступавшего под знаменитым номером 10.

Игроки Бенина в этот момент подошли к Месси, чтобы пожать ему руку, а трибуны "Монументаля" устроили капитану овации.

Гол и ассисты на прощание: Месси провел последний матч за сборную Аргентины (видео)

Величественное наследие легендарного капитана

Месси дебютировал в составе "альбиселесте" в 2005 году. За это время он установил колоссальные рекорды и завоевал все возможные трофеи. На его счету 208 сыгранных матчей, 126 забитых мячей и 69 результативных передач.

Вместе со сборной Аргентины Месси завоевал "золото" Олимпиады-2008, выиграл чемпионат мира-2022 и дважды поднимал над головой Кубок Америки (в 2021 и 2024 годах).

Ранее мы рассказали, как завершились матчи Лиги наций 6 октября.

Теги: Футбол Месси Сборная Аргентины
Главные матчи
Лига наций 6 октября 21:45
Англия - : - Чехия
Лига наций 6 октября 21:45
Хорватия - : - Испания
Лига наций 6 октября 21:45
Швейцария - : - Северная Македония
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