Дубль Кейна и почти чудо от Хорватии: обзор матчей Лиги наций 6 октября

Сборная Англии на "Уэмбли" победила команду Чехии в Лиге наций, а Гарри Кейн повторил рекорд Питера Шилтона по количеству матчей в национальной сборной - 125.

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Результат матча Англии и Чехии кажется был предсказуем еще до стартового свистка. Впрочем, этот матч стал особенным для Гарри Кейна – 125 в футболке национальной сборной, что вывело его на первое место по количеству матчей в составе сборной Англии. Столько же у Питера Шилтона, бывшего многолетним рекордсменом.

Юбилейный матч Кейн провел как следует – формировал дубль, который вместе с автоголом от Цоуфала привел к итоговой победе англичан со счетом 3:0.

Лига наций. Групповой этап

Англия – Чехия – 3:0

Голы : автогол, Цоуфал, 27; Кейн, 40; 57.