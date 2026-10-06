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Футбол 06 октября 2026 · 23:58

Дубль Кейна и почти чудо от Хорватии: обзор матчей Лиги наций 6 октября

В заключительный игровой день 4-го тура Лиги наций лидер английской сборной вошел в историю
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Дубль Кейна и почти чудо от Хорватии: обзор матчей Лиги наций 6 октября
Гарри Кейн уродил рекорд Питера Шилтона (фото: x.com/England)
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Сборная Англии на "Уэмбли" победила команду Чехии в Лиге наций, а Гарри Кейн повторил рекорд Питера Шилтона по количеству матчей в национальной сборной - 125.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

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Результат матча Англии и Чехии кажется был предсказуем еще до стартового свистка. Впрочем, этот матч стал особенным для Гарри Кейна – 125 в футболке национальной сборной, что вывело его на первое место по количеству матчей в составе сборной Англии. Столько же у Питера Шилтона, бывшего многолетним рекордсменом.

Юбилейный матч Кейн провел как следует – формировал дубль, который вместе с автоголом от Цоуфала привел к итоговой победе англичан со счетом 3:0.

Лига наций. Групповой этап

Англия – Чехия – 3:0

Голы : автогол, Цоуфал, 27; Кейн, 40; 57.

Читайте также, как сборная Украины проиграла Венгрии в матче Лиге наций .

Теги: Футбол Сборная Испании Сборная Англии Лига наций
Главные матчи
Лига наций 6 октября 21:45
Англия - : - Чехия
Лига наций 6 октября 21:45
Хорватия - : - Испания
Лига наций 6 октября 21:45
Швейцария - : - Северная Македония
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