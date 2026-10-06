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Футбол 06 жовтня 2026 · 23:58

Дубль Кейна та майже диво від Хорватії: огляд матчів Ліги націй 6 жотвня

У заключний ігровий день 4-го туру Ліги націй лідер англійської збірної увійшов в історію
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Дубль Кейна та майже диво від Хорватії: огляд матчів Ліги націй 6 жотвня
Гаррі Кейн потворив рекорд Пітера Шилтона (фото: x.com/England)
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Збірна Англії на "Вемблі" перемогла команду Чехії у Лізі націй, а Гаррі Кейн повторив рекорд Пітера Шилтона за кількістю матчів у національній збірній – 125.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

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Результат матчу Англії та Чехїі здається був передбачуваним ще до стартового свистка. Утім, цей матч став особливим для Гаррі Кейна – 125-м у футболці національної збірної, що вивело його на перше місце за кількістю матчів у складі збірної Англії. Стільки ж у Пітера Шилтона, який був багаторічним рекордсменом.

Ювілейний матч Кейн провів як треба – формив дубль, що разом із автоголом від Цоуфала привело до підсумкової перемоги англійців із рахунком 3:0.

Ліга націй. Груповий етап

Англія – Чехія – 3:0

Голи: автогол, Цоуфал, 27; Кейн, 40; 57.

Читайте також, як збірна України програла Угорщині у матчі Лізі націй.

Теги: Футбол Збірна Іспанії Збірна Англії Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 6 жовтня 21:45
Англія - : - Чехія
Ліга націй 6 жовтня 21:45
Хорватія - : - Іспанія
Ліга націй 6 жовтня 21:45
Швейцарія - : - Північна Македонія
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