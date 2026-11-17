В італійському Турині стартував головний тенісний турнір року за участю вісімки найсильніших гравців планети. Уже перші матчі групового етапу визначили одноосібних фаворитів обох квартетів, які не залишили шансів своїм опонентам.

Як пройшли стартові поєдинки

Перша ракетка світу Александер Звєрєв розпочав турнір із прагматичної перемоги над іспанцем Рафаелем Ходаром у двох партіях – 6:4, 6:4. Німцю вистачило по одному брейку в кожному сеті, щоб впевнено довести зустріч до успіху на власній подачі.

В іншому матчі цього квартету американець Бен Шелтон у напруженому трисетовому протистоянні здолав француза Артура Фіса (6:2, 3:6, 6:3), здобувши свою першу в кар'єрі перемогу на ATP Finals після торішнього провалу на груповій стадії.

У паралельному квартеті Карлос Алькарас (№3 ATP) продемонстрував тотальну домінацію в грі проти американця Френсіса Тіафо, розгромивши суперника з рахунком 6:2, 6:2. Для іспанця це четвертий виступ на Підсумковому турнірі в кар'єрі – торік він дістався фіналу, де поступився Янніку Сіннеру.

Тим часом "нейтральний" Даніїл Медведєв у двох сетах переграв дебютанта змагань італійця Флавіо Коболлі (7:6, 6:3), дотиснувши суперника на тайбрейку стартової партії.

Усі результати 1-го туру

Александер Звєрєв (Німеччина) – Рафаель Ходар (Іспанія) – 2:0 (6:4, 6:4)

Бен Шелтон (США) – Артур Фіс (Франція) — 2:1 (6:2, 3:6, 6:3)

Карлос Алькарас (Іспанія) – Френсіс Тіафо (США) – 2:0 (6:2, 6:2)

Даніїл Медведєв – Флавіо Коболлі (Італія) — 2:0 (7:6, 6:3)

Турнірне становище в групах

Після першого ігрового кола ситуація в групах має такий вигляд (до півфіналу вийдуть по два найкращі тенісисти з кожного квартету):

Група А: 1. Карлос Алькарас – 1 перемога (100% виграних сетів), 2. Даніїл Медведєв – 1 (100%), 3. Френсіс Тіафо – 0 (0%), 4. Флавіо Коболлі – 0 (0%).

1. Карлос Алькарас – 1 перемога (100% виграних сетів), 2. Даніїл Медведєв – 1 (100%), 3. Френсіс Тіафо – 0 (0%), 4. Флавіо Коболлі – 0 (0%). Група B: 1. Александер Звєрєв – 1 перемога (100% виграних сетів), 2. Бен Шелтон – 1 (67%), 3. Артур Фіс – 0 (33%), 4. Рафаель Ходар – 0 (0%).

Розклад матчів 2-го туру

Боротьба на кортах Турина продовжиться у вівторок, 17 листопада. О 15:00 за київським часом стосунки з'ясують невдахи першого туру Фіс та Ходар, а о 21:30 розпочнеться центральний матч дня між Звєрєвим та Шелтоном.

У середу, 18 листопада, на корт вийдуть учасники групи А: спершу Алькарас зіграє проти Медведєва, а згодом Коболлі зустрінеться з Тіафо.