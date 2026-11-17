Європейський Союз готує жорсткі обмеження для представників російського спорту, які фактично нівелюють недавні послаблення з боку Міжнародного олімпійського комітету. Нові санкції планують затвердити вже найближчим часом.

Позиція ЄС та підготовка санкцій

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на прес-конференції у Брюсселі 16 листопада підтвердила, що європейські міністри підтримали посилення візових та спортивних бар'єрів для громадян РФ.

Презентувати 22-й пакет санкцій мають найближчими днями, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше анонсувала його винесення на засідання Європейської ради 26–27 листопада.

"Сьогодні міністри рішуче закликали посилити візову політику та не допускати російських спортсменів до участі у спортивних заходах, які проводяться в Європейському Союзі. Якщо Росія розраховує на нашу втому, вона буде розчарована", – заявила Каллас.

Які обмеження увійдуть до 22-го пакета

За даними джерел, у Брюсселі розглядають два варіанти тиску: повну заборону на в'їзд та участь у турнірах на території Євросоюзу або сувору заборону виступати під державним прапором. Окрім того, обмеження можуть поширити не лише на росіян, а й на білоруських спортсменів.

У разі ухвалення цього рішення всі 27 країн-членів ЄС будуть зобов'язані виконувати санкційний режим – попри рекомендації МОК зняти обмеження з росіян та повернути їм національну символіку.

Як діють країни поза межами Євросоюзу

Держави Європи, які не входять до складу ЄС – зокрема Велика Британія, Норвегія та Швейцарія – ухвалюватимуть рішення щодо допуску атлетів на власні турніри самостійно.

Водночас низка країн уже запровадила суворі заборони на національному рівні. Так, 13 листопада уряд Норвегії посилив візові правила, закривши в'їзд професійним спортсменам і супроводжувальному персоналу з РФ та Білорусі. Раніше аналогічні кроки щодо недопуску атлетів із країн-агресорок підтвердили Естонія та Фінляндія.