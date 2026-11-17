Европейский Союз готовит жесткие ограничения для представителей российского спорта, фактически нивелирующих недавние послабления со стороны Международного олимпийского комитета. Новые санкции планируют утвердить в ближайшее время.

Позиция ЕС и подготовка санкций

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе 16 ноября подтвердила, что европейские министры поддержали ужесточение визовых и спортивных ограничений для граждан РФ.

Представить 22-й пакет санкций планируют в ближайшие дни, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее анонсировала его вынесение на заседание Европейского совета 26–27 ноября.

"Сегодня министры решительно призвали ужесточить визовую политику и не допускать российских спортсменов к участию в спортивных мероприятиях, которые проводятся в Европейском Союзе. Если Россия рассчитывает на нашу усталость, она будет разочарована", – заявила Каллас.

Какие ограничения войдут в 22-й пакет

По данным источников, в Брюсселе рассматривают два варианта давления: полный запрет на въезд и участие в турнирах на территории Евросоюза или строгий запрет на выступления под государственным флагом. Кроме того, ограничения могут распространить не только на россиян, но и на белорусских спортсменов.

В случае принятия этого решения все 27 стран-членов ЕС будут обязаны соблюдать санкционный режим – несмотря на рекомендации МОК снять ограничения с россиян и вернуть им национальную символику.

Как действуют страны за пределами Евросоюза

Европейские государства, которые не входят в состав ЕС, – в частности Великобритания, Норвегия и Швейцария – будут самостоятельно принимать решения о допуске атлетов к турнирам на своей территории.

В то же время ряд стран уже ввел строгие запреты на национальном уровне. Так, 13 ноября правительство Норвегии ужесточило визовые правила, закрыв въезд профессиональным спортсменам и сопровождающему персоналу из РФ и Беларуси. Ранее аналогичные шаги по недопуску атлетов из стран-агрессоров подтвердили Эстония и Финляндия.