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Зимние виды 15 ноября 2026 · 20:11

Россию оставили за бортом чемпионата мира: IIHF определилась с судьбой турнира

Канада отказалась допускать россиян
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Россию оставили за бортом чемпионата мира: IIHF определилась с судьбой турнира
Канадские власти отказались допускать российскую команду на территорию страны (фото: IIHF)

Молодежная сборная России по хоккею не примет участия в чемпионате мира 2027 года. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял окончательное решение о проведении турнира после того, как канадские власти отказались допускать российскую команду на территорию страны.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление Международной федерации хоккея (IIHF) .

Почему Россию не допустили к чемпионату мира

15 ноября IIHF обнародовала официальное заявление, в котором подтвердила невозможность участия российской сборной U20 в предстоящем чемпионате мира.

Причиной стала позиция правительства Канады и официально введенные им ограничения в отношении российских хоккеистов.

В федерации отметили, что тщательно проанализировали возможность альтернативной соревновательной организации. В частности, рассматривались варианты, позволяющие провести турнир при других условиях.

Однако после оценки всех обстоятельств совет IIHF решил не менять страну-хозяйку.

Таким образом, чемпионат мира состоится в Канаде, а российская команда останется вне турнира.

Где и когда состоится турнир

Молодежный чемпионат мира 2027 года пройдет с 26 декабря 2026 по 5 января 2027 года.

Соревнования будут принимать два канадских города – Эдмонтон и Ред-Дир.

IIHF уже проинформировала все национальные федерации, команды которых принимают участие в турнире, о принятом решении.

В ближайшее время организация обнародует обновленное расписание матчей молодежного чемпионата мира, а также турнира в дивизионе IA.

Ранее Правительство Канады официально сообщило IIHF, что не будет выдавать визы российским спортсменам.

Главные матчи
Лига наций 15 ноября 21:45
Испания - : - Англия
Лига наций 15 ноября 21:45
Бельгия - : - Италия
WTA Finals 15 ноября 22:00
Элина Свитолина - : - Мирра Андреева
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