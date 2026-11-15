Зверев победно стартовал на Итоговом турнире ATP: как завершился матч с 20-летним дебютантом

Немецкий теннисист Александр Зверев успешно начал выступления на Итоговом турнире ATP-2026 в Турине. В первом матче группового этапа он обыграл 20-летнего испанца Рафаэля Ходара в двух партиях.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Как Зверев победил Ходара

В первом сете соперники долгое время удерживали собственные подачи. Ходар пытался отвечать на мощные удары немца, однако Зверев уверенно действовал в своих геймах.

В решающей части партии немец совершил брейк, после чего подал на сет и завершил его со счетом 6:4.

Во второй партии Зверев скорее захватил инициативу. Он реализовал брейк-пойнт и повел 4:2, поставив соперника в затруднительное положение.

Испанец продолжал борьбу и сократил отставание, однако отыграть брейк так и не смог.

При счете 5:4 Зверев уверенно подал на матч поинт и завершил встречу победой в двух сетах.

Итоговый турнир ATP-2026, 1-й тур

Александр Зверев (Германия) – Рафаэль Ходар (Испания) – 6:4, 6:4

Что значит победа

Зверев одержал первую победу на групповом этапе турнира, где восемь лучших теннисистов сезона борются за выход в полуфинал.

Для 20-летнего Ходара этот поединок стал дебютным на итоговом турнире ATP.

Кроме Зверева и Ходара, в группе Джона Макинроя выступают американец Бен Шелтон и француз Артур Фис. В полуфинал выйдут два лучших теннисиста квартета.