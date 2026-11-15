"Это было не о Свитолиной": Соболенко объяснила, кого назвала "сукой" на корте (видео)

Громкий инцидент, произошедший во время решающего матча группового этапа Итогового турнира WTA между украинкой Элиной Свитолиной и белорусской Ариной Соболенко, получил продолжение. После волны хейта в соцсетях из-за нецензурной брани на корте "нейтральная" теннисистка выступила с официальным оправданием.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram белорусски.

Битва за выход в плей-офф

Поединок за выход в полуфинал Итогового турнира-2026 завершился волевой победой Элины Свитолиной в трех сетах. Обменявшись зеркальными партиями (6:3, 3:6), украинка разгромила соперницу в решающем сете (6:1), после чего в 1/2 финала обыграла также чешку Линду Носкову. Однако спортивный результат отошел на второй план из-за недостойного поведения Соболенко во время игры.

Грязная брань на корте

После завершения встречи в сети мгновенно разлетелось видео с трансляции, которое только на одной из страниц в социальной сети X набрало более 5 миллионов просмотров. На кадрах запечатлено, как раздраженная Соболенко во время игры использует русскую нецензурную лексику в адрес украинцев.

Поведение теннисистки вызвало волну критики со стороны болельщиков и спортивного сообщества. Несмотря на то что обычно белоруска старается избегать комментариев на острые или неудобные темы, масштаб резонанса вынудил ее публично отреагировать.

Оправдания в Instagram

Соболенко опубликовала сторис в своем Instagram, в которой заверила, что ее слова относились не к украинской теннисистке, а к отдельным зрителям на трибунах.

"Я хочу кое-что прояснить из моментов моего недавнего матча, которые распространяются в интернете. Мой комментарий не был адресован Элине. Я была разочарована небольшой группой зрителей, которые агрессивно аплодировали моим ошибкам, и в тот момент эмоционально отреагировала", – написала белоруска.

Теннисистка также признала, что должна была иначе справиться со своим раздражением, и попросила прощения у "всех, кого обидела". В конце обращения она отметила высокий уровень игры Свитолиной и пожелала украинке успехов в следующих раундах турнира.