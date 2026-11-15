"Мы в глубокой заднице": Забарный жестко высказался о сборной Украины после поражения в Лиге наций

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал эмоционально поражение от Северной Ирландии (0:1) в пятом туре Лиги наций-2026/27. Футболист признал серьезные проблемы в команде, раскритиковал качество игры и не исключил вылета в дивизион C.

"Надо смотреть правде в глаза"

После матча Забарный подчеркнул, что каждый футболист должен, прежде всего, требовать большего от себя, а также от партнеров по команде.

"Где-то я не добавил, где-то я ошибся, возможно, в этом плане. И мы видим, что, к сожалению, надо говорить правду и мы, извиняюсь, в глубокой заднице, но надо поднимать голову и все вместе отсюда выбираться. Вот и все", – заявил защитник.

Отдельно футболист высказался об угрозе понижения в классе.

"Нужно быть реалистами. Все может быть. Мы можем играть в дивизионе С и нужно смотреть правде в глаза и понимать это. Но если мы не хотим это делать, то нужно выигрывать следующий матч", – подчеркнул Забарный.

Что не удалось сборной Украины

Защитник также прокомментировал игру команды по новой тактической схеме и проблемам в атаке. За весь матч украинцы нанесли всего два удара в створ ворот соперника.

"Ну, как видим, плохо. Это недостаточно для того, чтобы забить. И будем разбирать. Много новой информации. Хотим понять, как правильно нам играть", – объяснил футболист.

По словам Забарного, североирландцы лучше использовали свои сильные стороны, а украинская команда не смогла навязать сопернику собственную игру.

"Они знают, как играть, они знают свои сильные стороны, и они их используют. Мы в этом сегодня проиграли в их игре. И потому такой результат. Но это очень болезненно. Два таких поражения от Северной Ирландии и это очень тяжело", – добавил он.