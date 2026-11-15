"Ми в глибокій сраці": Забарний жорстко висловився про збірну України після поразки в Лізі націй

Захисник збірної України Ілля Забарний емоційно прокоментував поразку від Північної Ірландії (0:1) у п'ятому турі Ліги націй-2026/27. Футболіст визнав серйозні проблеми в команді, розкритикував якість гри та не виключив вильоту до дивізіону C.

"Треба дивитися правді в очі"

Після матчу Забарний наголосив, що кожен футболіст повинен насамперед вимагати більшого від себе, а також від партнерів по команді.

"Десь я не додав, десь я помилився, можливо, в цьому плані. І ми бачимо, що, на жаль, треба говорити правду і ми, вибачаюсь, в глибокій сраці, але треба піднімати голову і всі разом звідси вибиратись. Ось і все", – заявив захисник.

Окремо футболіст висловився про загрозу пониження у класі.

"Треба бути реалістами. Все може бути. Ми можемо грати в дивізіоні С і треба дивитися правді в очі і розуміти це. Але якщо ми не хочемо це робити, то потрібно вигравати наступний матч", – наголосив Забарний.

Що не вдалося збірній України

Захисник також прокоментував гру команди за новою тактичною схемою та проблеми в атаці. За весь матч українці завдали лише двох ударів у площину воріт суперника.

"Ну, як бачимо, погано. Це недостатньо для того, щоб забити. І будемо розбирати. Багато нової інформації. Хочемо зрозуміти, як правильно нам грати", – пояснив футболіст.

За словами Забарного, північноірландці краще використали свої сильні сторони, а українська команда не змогла нав'язати супернику власну гру.

"Вони знають, як грати, вони знають свої сильні сторони, і вони їх використовують. Ми в цьому сьогодні програли в їх грі. І тому такий результат. Але це дуже болісно. Дві такі поразки від Північної Ірландії і це дуже важко", – додав він.