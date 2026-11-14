Українець судив Голанда у Лізі націй: чим завершився матч Норвегії та Вельсу

Збірна Норвегії здобула перемогу над Вельсом у п'ятому турі Ліги націй-2026/27. Поєдинок, у якому відзначився зірковий нападник Ерлінг Голанд, обслуговувала українська суддівська бригада на чолі з Олексієм Деревінським.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Норвегія вирвалася вперед після перерви

Зустріч відбулася 14 листопада на стадіоні "Уллевол" в Осло. Обидві команди підійшли до протистояння з трьома очками та боролися за покращення становища у групі A4.

Перший тайм завершився без забитих м'ячів. Натомість після перерви господарі зуміли реалізувати свою перевагу.

На 59-й хвилині Антоніо Нуса відкрив рахунок, а ще за дев'ять хвилин Андреас Шельдеруп подвоїв перевагу норвежців.

На 79-й хвилині Девід Брукс повернув інтригу, скоротивши відставання Уельсу до мінімуму.

На 88-й хвилині український арбітр Олексій Деревінський призначив пенальті у ворота Вельсу після порушення правил Коннора Робертса проти Андреаса Шельдерупа. Одинадцятиметровий удар реалізував Ерлінг Голанд, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 3:1.

Норвегія – Вельс – 3:1 Голи: Нуса, 59, Шельдеруп, 68, Голанд, 88 (пенальті) – Брукс, 79.

Українська бригада арбітрів

Головним арбітром зустрічі був Олексій Деревінський. На лініях йому допомагали співвітчизники Олексій Миронов та Світлана Грушко. Обов'язки четвертого арбітра виконував Дмитро Панчишин.

Ще один українець, Денис Шурман, працював асистентом відеоарбітра (AVAR). Головним відповідальним за VAR був бельгієць Ян Ботерберг.

Таким чином, до суддівської бригади матчу увійшли одразу п'ятеро представників України.

Ситуація у групі

Завдяки перемозі Норвегія набрала шість очок і зрівнялася за цим показником із Данією, яка ще має провести свій матч п'ятого туру проти Португалії.

Уельс залишився з трьома балами та втратив шанси піднятися з останнього місця групи.

У заключному турі, 17 листопада, норвежці зіграють на виїзді проти Данії, а валлійці прийматимуть Португалію.