Україна перемогла Італію та достроково вийшла до наступного раунду відбору Євро-2027

Юнацька збірна України U-19 здобула другу перемогу поспіль у кваліфікації чемпіонату Європи-2027. Команда Олега Лужного мінімально обіграла Італію та достроково забезпечила собі місце в наступному раунді відбору.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Як Україна здолала Італію

Поєдинок другого туру групи A6 Ліги A відбувся 14 листопада в італійському Фано.

Єдиний гол у зустрічі українці забили вже на 19-й хвилині. Владислав Глот віддав результативну передачу на Олега Дєдова, який вразив ворота господарів.

Після цього італійці намагалися відновити рівновагу, однак до перерви рахунок не змінився.

У другому таймі господарі продовжили шукати можливості відігратися, однак попри спроби італійців змінити результат, українська команда зберегла мінімальну перевагу до фінального свистка.

Італія U-19 – Україна U-19 – 0:1 (0:1)

Гол: Дєдов, 19 (Глот).

Турнірне становище та перспективи України

В іншій зустрічі другого туру Ізраїль переміг Румунію з рахунком 2:1, забивши вирішальний гол у компенсований час.

Після двох турів Україна одноосібно очолює групу A6 із шістьма очками. Італія та Ізраїль мають по три бали, тоді як Румунія залишається без очок.

За регламентом три найкращі команди групи виходять до третього раунду кваліфікації. Отже, Україна вже гарантувала собі продовження боротьби за путівку на чемпіонат Європи.

Заключний матч цього етапу українці проведуть 17 листопада проти Румунії.