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Футбол 14 ноября 2026 · 18:47

Украина победила Италию и досрочно вышла в следующий раунд отбора Евро-2027

Юношеская сборная одержала вторую победу подряд
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Украина победила Италию и досрочно вышла в следующий раунд отбора Евро-2027
Юношеская сборная Украины (фото: УАФ)

Юношеская сборная Украины U-19 одержала вторую победу в квалификации чемпионата Европы-2027. Команда Олега Лужного минимально обыграла Италию и досрочно обеспечила место в следующем раунде отбора.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как Украина одолела Италию

Поединок второго тура группы A6 Лиги A прошел 14 ноября в итальянском Фано.

Единственный гол во встрече украинцы забили на 19-й минуте. Владислав Глот отдал результативную передачу на поразившего ворота хозяев Олега Дедова.

После этого итальянцы пытались восстановить равновесие, однако до перерыва счет не изменился.

Во втором тайме хозяева продолжили искать возможности отыграться, однако, несмотря на попытки итальянцев изменить результат, украинская команда сохранила минимальное преимущество до финального свистка.

Италия U-19 – Украина U-19 – 0:1 (0:1)

Гол: Дедов, 19 (Глот).

Турнирное положение и перспективы Украины

В другой встрече второго тура Израиль победил Румынию со счетом 2:1, забив решающий гол в компенсированное время.

После двух туров Украина единолично возглавляет группу A6 с шестью очками. Италия и Израиль имеют по три балла, в то время как Румыния остается без очков.

По регламенту три лучшие команды группы выходят в третий раунд квалификации. Это означает, что Украина уже гарантировала себе продолжение борьбы за путевку на чемпионат Европы.

Заключительный матч этого этапа украинцы проведут 17 ноября против Румынии.

Ранее Украина вырвала победу у Израиля.

Главные матчи
Лига наций 14 ноября 21:45
Северная Ирландия - : - Украина
WTA Finals 14 ноября 23:15
Линда Носкова - : - Элина Свитолина
Лига наций 14 ноября 21:45
Португалия - : - Дания
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