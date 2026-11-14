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Теннис 14 ноября 2026 · 08:51

Свитолина сенсационно обыграла Сабаленку и в третий раз вышла в полуфинал Итогового турнира

Украинка одолела вторую ракетку мира в трех сетах и прервала пятиматчевую серию поражений от белорусской теннисистки
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Свитолина сенсационно обыграла Сабаленку и в третий раз вышла в полуфинал Итогового турнира
Свитолина прервала серию неудач в матчах с Сабаленкой (Фото: elisvitolina, Instagram)

Элина Свитолина одержала важную победу на Итоговом турнире-2026. Украинская теннисистка в трех сетах обыграла Арину Сабаленко и гарантировала себе место в полуфинале соревнований.

О ходе и результате встречи сообщает Sport RBC.UA.

WTA Finals 2026. Групповой этап, 3-й тур

Арина Сабаленко (-) – Элина Свитолина (Украина) – 3:6, 6:3, 1:6.

Свитолина одолела Сабаленку в трех сетах

В первой партии украинка уступала 0:2, однако сумела перехватить инициативу. В следующих семи геймах Свитолина отдала сопернице только один, благодаря чему завершила сет в свою пользу.

Обе теннисистки действовали достаточно осторожно: каждая выполнила всего по пять виннеров. В то же время украинка допустила восемь непринужденных ошибок, тогда как у Сабаленки их было 13.

Во втором сете ситуация изменилась. Свитолина оказалась позади со счетом 1:5, после чего выиграла два гейма подряд. Однако отыграть отставание не удалось – белорусская теннисистка забрала партию.

Решающий сет снова начался с проигранного гейма на подаче украинки. Однако после этого Элина выиграла пять гейма подряд и приблизилась к победе. В итоге она довела партию до успешного завершения.

В общей сложности матч длился 1 час 55 минут. Свитолина выполнила шесть эйсов, но совершила девять двойных ошибок. У Сабаленки был только один эйс.

Историческая победа и выход в полуфинал

Победа над Сабаленкой стала для Свитолиной первой после пяти подряд поражений в противостояниях с этой соперницей. До этого украинка последний раз обыгрывала белорусскую теннисистку еще в 2020 году на турнире в Страсбурге.

Кроме того, Элина одержала уже десятую победу над представительницами топ-10 мирового рейтинга в сезоне-2026. Таким образом, она повторила лучший показатель года, ранее принадлежавший Елене Рыбакиной.

Для украинки это будет третий полуфинал Итогового турнира в карьере. В 2018-м году Свитолина стала чемпионкой соревнований, а в следующем сезоне досталась финалу.

В полуфинале Свитолина сыграет с Носковой

Следующей соперницей украинской теннисистки станет представительница Чехии Линда Носкова, выигравшая первую группу турнира.

Полуфинальный матч между Светолиной и Носковой состоится в субботу, 14 ноября. Победительница противостояния получит путевку в финал Итогового турнира.

Ранее мы сообщали, что Марта Костюк потерпела третье поражение и завершила выступления на Итоговом турнире.

Теги: Теннис Элина Свитолина
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