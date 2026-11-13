rbc.ua
UA | RU
Пятница, 13 ноября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Избежал матча с россиянами, но есть нюанс: звезда "Шахтера" получил травму в сборной
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 13 ноября 2026 · 22:06

Избежал матча с россиянами, но есть нюанс: звезда "Шахтера" получил травму в сборной

Глейкер Мендоза досрочно возвращается в расположение горняков после повреждения
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Избежал матча с россиянами, но есть нюанс: звезда "Шахтера" получил травму в сборной
Глейкер Мендоза (фото: ФК "Шахтер")

Вингер донецкого "Шахтера" Глейкер Мендоза досрочно покинет расположение сборной Венесуэлы. Медицинский штаб национальной команды определил, что футболист не готов к участию в ноябрьских матчах.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление национальной команды.

Что произошло с легионером "Шахтера"

Как сообщила пресс-служба сборной Венесуэлы, футболист получил повреждение во время тренировочного процесса после случайного игрового столкновения.

Медицинское обследование выявило у игрока проблемы с левой лодыжкой и икроножной мышцей, из-за чего тренерский штаб решил отпустить его.

Ситуация вокруг матчей сборной Венесуэлы

Из-за травмы Мендоза точно пропустит ближайший товарищеский поединок национальной команды против сборной Страны Басков, который запланирован на 14 ноября.

Следует отметить, что 17 ноября у венесуэльцев также запланирован спарринг против сборной РФ. Однако участие футболиста "Шахтера" в этой встрече исключалось еще до получения повреждения - ранее сообщалось, что руководство донецкого клуба категорически отказалось отпускать своего игрока на поединок против команды страны-агрессора.

В текущем сезоне Глейкер Мендоза успел провести в футболке "горняков" 12 матчей во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.

Ранее стало известно, что сборная Украины понесла новые потери перед встречей с Северной Ирландией.

Теги: Футбол Шахтер
Главные матчи
Лига наций 13 ноября 21:45
Нидерланды - : - Греция
Лига наций 13 ноября 21:45
Сербия - : - Германия
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Два лидера вне игры: сборная Украины понесла потери перед встречей с Северной Ирландией Два лидера вне игры: сборная Украины понесла потери перед встречей с Северной Ирландией Усик и "последний танец": WBC заблокировала путь к мегабою с Бенавидесом Усик и "последний танец": WBC заблокировала путь к мегабою с Бенавидесом Несмотря на отсутствие Мудрика: наставник "Тоттенхема" получил престижное признание в АПЛ Несмотря на отсутствие Мудрика: наставник "Тоттенхема" получил престижное признание в АПЛ
Мнения
Сергей Лукьяненко
Последний танец Усика: почему бой с Бенавидесом одновременно пугает и захватывает Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Андрей Столярчук
"50 на 50": почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель