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Футбол 13 листопада 2026 · 22:06

Уникнув матчу з росіянами, але є нюанс: зірка "Шахтаря" травмувався у збірній

Глейкер Мендоза достроково повертається до розташування "гірників" після пошкодження
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Уникнув матчу з росіянами, але є нюанс: зірка "Шахтаря" травмувався у збірній
Глейкер Мендоза (фото: ФК "Шахтар")

Вінгер донецького "Шахтаря" Глейкер Мендоза достроково залишить розташування збірної Венесуели. Медичний штаб національної команди визначив, що футболіст не готовий до участі в листопадових матчах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву національної команди.

Що сталося з легіонером "Шахтаря"

Як повідомила прес-служба збірної Венесуели, футболіст зазнав пошкодження під час тренувального процесу після випадкового ігрового зіткнення.

Медичне обстеження виявило у гравця проблеми з лівою щиколоткою та литковим м'язом, через що тренерський штаб вирішив відпустити його.

Ситуація навколо матчів збірної Венесуели

Через травму Мендоза точно пропустить найближчий товариський поєдинок національної команди проти збірної Країни Басків, який запланований на 14 листопада.

Варто зазначити, що 17 листопада у венесуельців також запланований спаринг проти збірної РФ. Однак участь футболіста "Шахтаря" у цій зустрічі виключалася ще до отримання ушкодження – раніше повідомлялося, що керівництво донецького клубу категорично відмовилося відпускати свого гравця на поєдинок проти команди країни-агресора.

У поточному сезоні Глейкер Мендоза встиг провести у футболці "гірників" 12 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок три забиті м'ячі та одну гольову передачу.

Раніше стало відомо, що збірна України зазнала нових втрат перед зустріччю з Північною Ірландією.

Теги: Футбол Шахтар
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