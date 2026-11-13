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Футбол 13 листопада 2026 · 18:11

Попри відсутність Мудрика: наставник "Тоттенгема" отримав престижне визнання в АПЛ

Де Дзербі підняв "шпор" із дна таблиці та випередив Артету й Алонсо
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Попри відсутність Мудрика: наставник "Тоттенгема" отримав престижне визнання в АПЛ
Роберто Де Дзербі (фото: facebook.com/TottenhamHotspur)

Головний тренер лондонського "Тоттенгема" Роберто Де Дзербі отримав індивідуальне визнання за підсумками жовтня в англійській Прем'єр-лізі. Італійський фахівець випередив кількох іменитих колег, хоча його команда розпочинала місяць у зоні невтішних результатів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт АПЛ.

Де Дзербі випередив Артету та Алонсо

Наставника "Тоттенгема" Роберто Де Дзербі визнали найкращим тренером жовтня в англійській Прем'єр-лізі.

Італієць отримав нагороду за підсумками об'єднання голосів уболівальників та експертів. У боротьбі за приз він випередив Мікеля Артету ("Арсенал"), Унаї Емері ("Астон Вілла"), Хабі Алонсо ("Челсі"), Марко Розе ("Борнмут") та Фабіана Гюрцелера ("Брайтон").

Для Де Дзербі це перша подібна відзнака з 2023 року, коли він працював із "Брайтоном".

Попри відсутність Мудрика: наставник &quot;Тоттенгема&quot; отримав престижне визнання в АПЛ

Як "Тоттенгем" провів жовтень

Місяць лондонці розпочинали на останньому місці турнірної таблиці. Однак під керівництвом Де Дзербі команда суттєво виправила становище: у чотирьох матчах чемпіонату "шпори" здобули три перемоги та одного разу зіграли внічию.

Зокрема, "Тоттенгем" переміг "Ковентрі" (3:1), "Челсі" (2:0) та "Крістал Пелас" (2:0), а також поділив очки з "Манчестер Юнайтед" (1:1). За підсумками десяти турів АПЛ лондонці набрали 12 очок і посідають 11-те місце в турнірній таблиці.

Український вінгер Михайло Мудрик, який приєднався до "Тоттенгема" у вересні на правах оренди з "Челсі", поки не може допомогти команді через травму. За новий клуб він провів лише один матч, вийшовши на заміну в поєдинку проти "Ноттінгем Форест" (0:0).

Додамо, що найкращим гравцем жовтня в англійській Прем'єр-лізі став нападник "Астон Вілли" Ніколас Джексон, який забив чотири голи у чотирьох матчах чемпіонату.

Раніше ми повідомили, що "Манчестер Юнайтед" визначився з новим тренером.

Теги: Футбол Чемпіонат Англії Тоттенхэм
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